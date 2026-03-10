Các quốc gia kêu gọi đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

(Ngày Nay) - Ấn Độ, Anh và Nhật Bản cùng nhiều nước khác kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và sớm tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm khôi phục ổn định khu vực.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2026.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2026.

Nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Anh và Nhật Bản, ngày 9/3 đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và thúc đẩy đối thoại, ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang gia tăng tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo những tác động tiềm tàng đối với kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trước Thượng viện Ấn Độ trong khuôn khổ kỳ họp ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar cho biết Chính phủ Ấn Độ đang theo dõi sát diễn biến xung đột leo thang tại Tây Á cũng như những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là giá dầu thô.

Theo ông, tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông đã “xấu đi đáng kể” khi giao tranh tiếp tục lan rộng và gây tác động tới đời sống cũng như các hoạt động kinh tế trong khu vực.

Nhấn mạnh lập trường của New Delhi, Ngoại trưởng Jaishankar cho rằng các tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao. Ấn Độ nhiều lần kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và sớm tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm khôi phục ổn định khu vực.

Ông Jaishankar cũng lưu ý Tây Á có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lợi ích chiến lược của Ấn Độ. Khu vực này không chỉ là nguồn cung năng lượng chủ chốt cho nền kinh tế Ấn Độ mà còn là nơi sinh sống và làm việc của cộng đồng người Ấn đông đảo.

Theo số liệu chính phủ, khoảng 10 triệu công dân Ấn Độ đang sinh sống tại các quốc gia Tây Á, trong đó có hàng nghìn người đang học tập và làm việc tại Iran. Do đó, việc bảo đảm an toàn cho công dân Ấn Độ ở nước ngoài được New Delhi coi là ưu tiên hàng đầu.

Ngoại trưởng Ấn Độ cũng cho biết Iran gần đây đã đề nghị được phép cho 3 tàu cập cảng Ấn Độ để hỗ trợ hậu cần hàng hải, và chính phủ đang xem xét đề nghị này trên cơ sở lợi ích quốc gia.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 9/3 cũng kêu gọi nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới Iran, đồng thời cảnh báo xung đột kéo dài có thể gây tác động tiêu cực tới kinh tế.

Phát biểu trong chuyến thăm một trung tâm cộng đồng ở London, ông Starmer nhấn mạnh cần tìm cách giảm leo thang tình hình, đồng thời cho biết Chính phủ Anh đã triển khai nhiều biện pháp trong 18 tháng qua nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc tiềm tàng.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng kêu gọi Tehran kiềm chế trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel gia tăng. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết ông đã đưa ra đề nghị này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, nhấn mạnh các cuộc tấn công qua lại đang làm trầm trọng thêm tình hình khu vực.

Ông Motegi cũng kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dân sự tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời không đe dọa an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng đề nghị Tehran sớm trả tự do cho 2 công dân nước này đang bị giam giữ tại Iran.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẽ hợp tác để bảo đảm an toàn cho công dân Nhật Bản.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/3 đã tới Cyprus để thảo luận về tình hình an ninh khu vực với Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Cyprus - quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Iran sản xuất hồi tuần trước.

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Macron dự kiến lên thăm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang được triển khai tại Địa Trung Hải, ngoài khơi đảo Crete.

Theo Điện Elysee, việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, cùng với một tàu khu trục và các đơn vị phòng không tới Cyprus, nhằm tăng cường năng lực quân sự hiện diện trong khu vực để bảo đảm an ninh cho Pháp, công dân và các căn cứ của nước này, cũng như cho các đồng minh.

Pháp nhấn mạnh các biện pháp trên mang tính chất “hoàn toàn phòng vệ." Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Pháp cũng thảo luận với các đối tác về tự do hàng hải và an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Tổng thống Macron cũng điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình Trung Đông và Liban.

