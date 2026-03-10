Thái Lan triển khai phương án làm việc tại nhà để ứng phó khủng hoảng năng lượng

(Ngày Nay) - Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan và doanh nghiệp thực hiện biện pháp làm việc tại nhà, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột leo thang ở Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngày 10/3, Nội các Thái Lan đã thông qua nghị quyết yêu cầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước thực hiện biện pháp làm việc tại nhà, trừ những công việc không ảnh hưởng đến dịch vụ công; đồng thời tạm dừng các chuyến đi học tập và đào tạo ở nước ngoài.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột leo thang ở Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc.

Công bố kết quả cuộc họp Nội các cùng ngày, Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, bà Lalida Periswiwatana cho biết Nội các đã tiếp thu chỉ thị của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về xung đột ở Trung Đông và tác động của vấn đề này đến khủng hoảng năng lượng của Thái Lan. Theo đó, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước được chỉ thị thực hiện ngay lập tức biện pháp làm việc tại nhà đối với những công việc không ảnh hưởng đến dịch vụ công.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước phải tạm dừng các chuyến học tập và đào tạo ở nước ngoài.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã công bố hàng loạt biện pháp thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm nhiên liệu khẩn cấp nhằm bảo vệ nền kinh tế Nam Á này.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh khủng hoảng năng lượng là một cuộc khủng hoảng mới. Để giảm bớt gánh nặng ngân sách, Chính phủ Pakistan đã thông qua các quyết định đáng chú ý. Theo đó, các cơ quan nhà nước chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần. 50% số nhân sự tại cả khu vực công và tư nhân được yêu cầu làm việc từ xa.

Định mức xăng dầu cho xe công vụ (ngoại trừ xe cứu thương) bị cắt giảm 50% trong 2 tháng tới. Khoảng 60% đội xe của các cơ quan chính phủ sẽ tạm dừng hoạt động.

Cấm mua sắm thiết bị mới và hạn chế tối đa các chuyến công tác nước ngoài không thiết yếu. Song song với đó, tất cả trường học sẽ đóng cửa trong 2 tuần kể từ cuối tuần này và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Ngoài ra, Thủ tướng Sharif cũng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm để trục lợi. Tình trạng này không chỉ diễn ra tại Pakistan, quốc gia láng giềng Bangladesh cũng đã bắt đầu áp dụng chế độ phân phối xăng dầu định mức và cắt giảm các hoạt động tiêu thụ điện công cộng để ứng phó với cơn bão giá.

Cũng trong ngày 10/3, Bộ Dầu mỏ Ai Cập công bố tăng giá nhiên liệu trong nước lên tới 30%, viện dẫn áp lực năng lượng toàn cầu "đặc biệt" do tác động của tình hình xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu, gia tăng mức độ rủi ro và làm đội chi phí vận chuyển hàng hải, bảo hiểm.

Bộ Dầu mỏ cho biết việc tăng giá được áp dụng đối với xăng, dầu diesel và khí đốt tự nhiên dùng cho các phương tiện giao thông cơ giới.

Giá dầu mỏ thế giới đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2022 - thậm chí có thời điểm tiệm cận ngưỡng 120 USD/thùng, sau khi Iran tiến hành không kích trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2 khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa và sản lượng dầu ở Trung Đông giảm.

Tuy nhiên, mới nhất ngày 9/3, giá nhiên liệu này đã giảm mạnh xuống còn khoảng 85 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu cho thấy cuộc xung đột tại Iran sẽ sớm kết thúc.