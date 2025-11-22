Nhà phố song diện trên đại lộ phồn vinh bậc nhất Hải Phòng: Cỗ máy sinh dòng tiền tại Vinhomes Royal Island

(Ngày Nay) - Sở hữu hai mặt tiền hiếm có cùng pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài, nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island đang là lựa chọn dẫn dắt thị trường Hải Phòng. Dòng sản phẩm “Dual Style Living” này không chỉ mở ra cơ hội khai thác kinh doanh ngay trên đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc, mà còn kiến tạo một chuẩn sống an cư, nghỉ dưỡng khó sao chép .
Nhà phố 2 mặt tiền đang là hàng hiếm được săn lùng tại Vinhomes Royal Island

Đón tương lai thịnh vượng từ dòng chảy giao thương

Cứ 3 người tìm tới văn phòng giao dịch bất động sản của anh Hồng Minh (Hải Phòng) gần đây thì có 1 người quan tâm tới nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island. Khoảng 1 nửa số giao dịch anh chốt được chính là dòng sản phẩm này.

Nhà phố song diện trên đảo Vũ Yên vừa hữu hạn vừa đáp ứng được tiêu chuẩn đa dạng của khách hàng nên được săn đón là điều dễ hiểu”, anh Minh nói.

Nhà phố song diện Vinhomes Royal Island trước hết được xem như “cỗ máy” tạo dòng tiền bền vững nhờ sở hữu hai mặt tiền - một cho kinh doanh, một cho nhu cầu ở và lưu trú riêng tư. Sản phẩm có quy mô 2-4 tầng, diện tích xây dựng 78-226 m² được thiết kế tối ưu để triển khai đa dạng mô hình: dịch vụ, cửa hàng bán lẻ, ẩm thực, showroom, lưu trú ngắn hạn... Mỗi tầng có thể khai thác độc lập, trong khi hai lối đi tách biệt đảm bảo tính riêng tư và vận hành chuyên nghiệp.

Với thiết kế tối ưu, mặt tiền lớn, nhà phố song diện phù hợp kinh doanh nhiều ngành hàng

Nhà phố song diện sở hữu mặt tiền lớn từ 5-20m, vỉa hè kinh doanh rộng tới 3m. Ưu điểm này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút sự chú ý, quảng bá thương hiệu mà khách tới tham quan, mua sắm cũng có trải nghiệm tốt hơn, nhất là không còn nỗi lo tìm chỗ đậu xe - điểm yếu của các tuyến phố cũ Hải Phòng.

Điểm cốt lõi tạo nên sức nóng của dòng sản phẩm này còn nằm ở vị trí đắc địa trên đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc. Đây là trục giao thông “xương sống” và là tuyến đường kinh doanh rộng nhất đại đô thị với bề rộng từ 24-42m. Khoảng cách từ đây tới các phân khu thấp tầng chỉ 5 phút chạy xe giúp tiếp cận tệp cư dân hơn 60.000 người đang chuyển về sinh sống. Phần đông trong số này là cộng đồng tinh hoa tới từ khắp thế giới nên sẽ là thị trường tiêu thụ giàu tiềm năng tại chỗ.

Trục đường huyết mạch này còn là sợi dây kết nối toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, như Vincom Mega Mall Royal Island, Vinpearl Golf Hải Phòng, VinWonders và Safari, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên trên cùng 1 hành trình. Do vậy, các shop thương mại sẽ là điểm dừng chân tự nhiên của hàng triệu khách du lịch, tạo sức mua khổng lồ về lưu trú, ẩm thực, mua sắm...

Giao thông đồng bộ sẽ đưa dòng khách khổng lồ tới đại lộ giao thương Tương Lai - Hạnh Phúc

Giới đầu tư nhìn nhận, trục Tương Lai - Hạnh Phúc sẽ sớm trở thành đại lộ phồn vinh bậc nhất miền Bắc nhờ khả năng siêu kết nối với hạ tầng đường bộ, hàng không và đường thuỷ xung quanh đảo Vũ Yên.

Từ “phố cổ” Hải Phòng, du khách di chuyển vô cùng thuận tiện qua cầu Hoàng Gia để “chạm” Vũ Yên sau 5 phút. Từ các tỉnh phía Bắc, du khách tiếp cận dễ dàng đi qua cầu Lại Xuân, Bạch Đằng đã đưa vào vận hành. Khách quốc tế từ sân bay Cát Bi chỉ mất khoảng 20 phút để tới đảo Vũ Yên, và khoảng hơn 1 giờ nếu xuất phát từ Nội Bài hay Gia Bình trong tương lai. Đáng chú ý, tuyến du thuyền từ Vịnh Hạ Long về bến du thuyền mới khai trương cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng di chuyển, mở ra một dòng khách du lịch giàu tiềm năng.

“Giao thông hoàn thiện không chỉ thúc đẩy dòng khách, đảm bảo dòng tiền kinh doanh mà đây còn tạo cú hích tăng giá mạnh mẽ đối với thị trường bất động sản”, anh Minh đúc kết.

“Tiêu chuẩn kép” kiến tạo cuộc sống “đẹp như mơ”

Không chỉ là tài sản sinh lời, nhà phố song diện còn ghi điểm với chất sống khó nơi nào có được. Dòng sản phẩm “Dual Style Living” này mang lại như “chuẩn sống kép” hiếm có, với đại lộ trước mặt, biển mặn sau nhà hoặc view sân golf 36 hố.

Nếu bãi tắm nước mặn riêng tư, bờ cát trắng mịn chuẩn resort biển mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày thì tầm view sân golf 36 hố khoáng đạt, xanh mướt lại đưa không khí trong lành vào trong mỗi căn nhà. Chuỗi công viên, mặt nước rộng hơn 180 ha bao quanh các phân khu tiếp tục mở rộng không gian thư thái, tạo nên “phễu oxy tự nhiên” hiếm gặp giữa trung tâm đô thị.

Song song với đó, vị trí cận đại lộ cũng giúp chủ nhân hưởng trọn nhịp sống hiện đại, giàu trải nghiệm của “thành phố 15 phút”, nơi mọi tiện ích quan trọng đều nằm trong tầm tay.

“Thiên đường” đáng sống đã hiện diện tại đảo Vũ Yên

Đáng chú ý, toàn bộ các sản phẩm nhà phố song diện đều đã hoàn thiện, có pháp lý rõ ràng và hình thức sở hữu lâu dài. Khách hàng nhận nhà có thể nhanh chóng tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ - một lợi thế mà không phải dự án nào trên thị trường hiện nay cũng có được.

Sự cộng hưởng giữa lợi thế thương mại của đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc và không gian an cư chuẩn nghỉ dưỡng đã đưa nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island trở thành dòng sản phẩm “hai trong một” hiếm có tại Hải Phòng. Đây không chỉ là tài sản “vàng mười” có thể khai thác tức thì mà còn là “của để dành” đắt giá để truyền lại cho thế hệ sau.

