Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn: Liêu xiêu câu thơ, liêu xiêu phận người

(Ngày Nay) -Khi Bùi Thanh Tuấn đã nổi tiếng với lời thơ được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ thành ca khúc “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”, thì tôi vẫn còn sống đời sinh viên mơ mộng một ngày nào đó cũng viết được câu thơ nhiều người nhớ như anh.

Người làm thơ thường hay mơ mộng, Bùi Thanh Tuấn cũng không loại trừ. Bài hát Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa được phổ từ bài thơ Chia tay người Hà Nội, khi mà Bùi Thanh Tuấn chưa một lần đến Hà Nội và đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ Văn – Báo Chí, ĐH Tổng Hợp TPHCM năm 1992.

Bùi Thanh Tuấn viết Chia tay người Hà Nội tặng cô bạn gái Bùi Thị Mai Vân dân gốc Hà Nội. Tất cả những địa danh như Hồ Tây, đường Cổ Ngư… hay quán cóc liêu xiêu trong Chia tay người Hà Nội đều được Bùi Thanh Tuấn nghe bạn kể và tưởng tượng thêm cho thi vị. Cô Bùi Thị Mai Vân khi đó cũng đang học cùng lớp với Bùi Thanh Tuấn, ngày nào đến giảng đường là gặp mặt nhau, nên việc chia tay cũng là tưởng tượng.

Sau này khi tôi đi làm ở một tờ báo, tình cờ gặp Bùi Thị Mai Vân – nguồn thơ của Bùi Thanh Tuấn cũng đang làm việc tại đây. Phải nói thật rằng, cô Bùi Thị Mai Vân có giọng nói và cách nói chuyện rất lôi cuốn người nghe, bảo sao chàng trai 19 tuổi Bùi Thanh Tuấn năm ấy không thả hồn thành thơ cho được.

Những người giàu tưởng tượng thì cũng thường cầu toàn, muốn sống đẹp như giấc mơ không bao giờ tàn. Có lẽ vì điều này, Bùi Thanh Tuấn đã thất bại nhiều lần trong tình duyên. Anh kết hôn lần đầu rồi chia tay rồi lại kết hôn với một cô gái người Mường ở vùng Hòa Bình.

Năm Bùi Thanh Tuấn cưới vợ lần hai tổ chức tại nhà riêng trên Bảo Lộc (Lâm Đồng), nhiều bạn bè văn nghệ ở TPHCM vì đường xa đã nhờ tôi mang quà và lời chúc mừng đến. Thời gian đầu sau mối duyên này, Bùi Thanh Tuấn trông yêu đời hơn, ít nhất là những dòng cảm xúc anh chia sẻ trên facebook của mình.

Tôi mừng cho Bùi Thanh Tuấn vì biết anh đã trải qua nhiều công việc, từ nhà xuất bản đến đài truyền hình, từ TPHCM ra Hà Nội ở mấy năm để theo câu thơ liêu xiêu nơi quán cóc trong giấc mộng tuổi sinh viên. Và công việc nào cũng dở dang như tình yêu của anh ngỡ đơm hoa kết trái bằng đám cưới.

Bất ngờ khi anh rời Bảo Lộc đi định cư nước ngoài. Rồi lại bất ngờ anh trở về với căn bệnh nan y và niềm vui cùng quỹ thời gian của kiếp người ít dần.

Lúc ở nước ngoài, một lần Bùi Thanh Tuấn gửi cho tôi hình chụp vali và balo. Không hiểu, tôi hỏi: Hình gì vậy anh? Tuấn trả lời: “Hình anh ở bến xe bus. Và leo lên xe đi rồi, lại đi...”. Anh gửi tiếp hình những tòa nhà chọc trời, kèm lời nhắn: “Bỏ lại phía sau lưng những cao ốc ngơ ngác, những bạn bè ngơ ngác...”. Tôi hỏi: “Chưa có bà nào cập bến?”. Tuấn gửi hình đang uống bia với vài người bạn: “Vui như vầy, đi lấy vợ làm chi?”.

Tôi cảm nhận Bùi Thanh Tuấn cô đơn lắm, sự cô đơn thường trực của một nhà thơ luôn theo đuổi giấc mơ của mình mà trong đời thực không thể nào có được.

Và nay Bùi Thanh Tuấn đã theo giấc mơ đó, ở một chốn nào đó có những câu thơ liêu xiêu cùng mỏng manh phận người nơi quán cóc…

Trần Hoàng Nhân

Tác giả lời thơ “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” đã ra đi

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời thơ trong ca khúc Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, đã ra đi sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ngay từ khi học phổ thông tại Blao, Bùi Thanh Tuấn đã tỏ ra có năng khiếu viết lách và thường xuyên gửi bài cộng tác với một số tờ báo, tạp chí trong cả nước.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Bùi Thanh Tuấn theo học Khoa Ngữ văn - Báo chí thuộc Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) và vẫn tham gia cộng tác với các báo. Sau khi tốt nghiệp, Bùi Thanh Tuấn công tác tại TPHCM và tiếp tục sáng tác.

Dấu ấn tiêu biểu của Bùi Thanh Tuấn là vào năm 1993, trong một chuyến tập huấn và giao lưu của cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng phía Bắc tại TPHCM, Bùi Thanh Tuấn với vai trò là cán bộ Đoàn khoa Văn đã đọc tặng các bạn từ Hà Nội bài thơ Chia tay người Hà Nội. Bài thơ đã được nhạc sĩ Trương Quý Hải, lúc đó là Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chú ý và lựa chọn để phổ nhạc thành ca khúc Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.

Ban đầu, ca khúc này không được khán giả chú ý nhiều. Mãi đến năm 1997, khi chương trình “Làn Sóng Xanh” của VOH ra đời, bài hát được ca sĩ Mỹ Linh giới thiệu và nhanh chóng được đông đảo khán giả yêu thích. Sau Mỹ Linh, nhiều ca sĩ khác như Cẩm Vân, Thu Phương, Tuấn Ngọc… cũng lựa chọn thể hiện và đều thành công với ca khúc này. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu viết về Hà Nội, góp phần làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Trương Quý Hải và nhà thơ Bùi Thanh Tuấn.

Sau khi bôn ba ở nhiều nơi như Hà Nội, Sài Gòn và thậm chí cả sang Mỹ, Bùi Thanh Tuấn đã rời bỏ tất cả để trở về quê nhà Bảo Lộc. Tuy nhiên, anh mắc bệnh nan y và phải điều trị trong một thời gian dài.

Vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 6/7/2026 (nhằm ngày 22/5 âm lịch), Bùi Thanh Tuấn đã qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 52 tuổi. Trọng Thịnh