Nhận định về 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025

(Ngày Nay) - Mỹ vẫn vững vàng giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025, với quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 30,62 nghìn tỷ USD.
Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu tiếp tục bị bao phủ bởi những gam màu xám, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo kinh tế thế giới sẽ tăng chậm hơn do nhiều yếu tố đan xen, từ lạm phát hạ nhiệt một cách dè dặt đến các rủi ro tài khóa gia tăng. Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu vì vậy được kêu gọi xây dựng những chương trình kinh tế bền vững và đáng tin cậy để khôi phục niềm tin thị trường.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn bài đánh giá từ tạp chí Tempo của Indonesia, cho thấy trong bối cảnh nhiều nền kinh tế phải vật lộn với sức ép suy giảm, Mỹ vẫn vững vàng giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2025, với quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 30,62 nghìn tỷ USD - cao hơn 1,342% so với quốc gia đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng. Động lực giúp nước Mỹ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nằm ở khu vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, cùng thị trường tiêu dùng rộng mở và môi trường đầu tư đầy sức hút.

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2025 ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều quốc gia. Trung Quốc tiếp tục đứng thứ hai dù quy mô kinh tế chỉ bằng khoảng 50% của Mỹ - 19,40 nghìn tỷ USD. Quốc gia châu Á này vẫn giữ vai trò cường quốc sản xuất công nghiệp và xuất khẩu hàng chế tạo nhờ quá trình dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế mở và định hướng công nghiệp trong 40 năm qua.

Đức duy trì vị thế nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, với giá trị GDP khoảng 5,01 nghìn tỷ USD, dựa trên các ngành xuất khẩu chủ lực như ô tô, máy móc và hóa chất. Những dự báo gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ tăng lên 1,3% vào năm 2026. Trong bối cảnh đó, không có gì ngạc nhiên khi Đức duy trì mối quan hệ đối tác chặt chẽ và bền chặt với các quốc gia trên toàn cầu.

Nhật Bản đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Mặc dù khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, nhưng nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản đang thống trị thị trường toàn cầu thông qua những "gã khổng lồ" như Toyota, Sony và Panasonic. Sức mạnh kinh tế này phần lớn bắt nguồn từ sự hợp tác lâu dài giữa chính phủ và ngành công nghiệp, được hỗ trợ bởi sự đổi mới không ngừng và tiến bộ trong công nghệ. Ấn tượng hơn nữa, Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ.

Ở vị trí thứ 5 với GDP đạt khoảng 4,13 nghìn tỷ USD, Ấn Độ ghi dấu ấn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất với mức dự báo tăng trưởng cơ sở (do Deloitte đưa ra) từ 6,7 - 6,9%. Với nền kinh tế được thúc đẩy thông qua sự kết hợp và mở rộng đồng thời của các lĩnh vực, bao gồm dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, quốc gia này cũng tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ hoạt động đầu tư lành mạnh và tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ.

Bên cạnh Đức đã thống lĩnh vị trí thứ 3, khu vực châu Âu tiếp tục thể hiện vị thế ổn định với Vương quốc Anh xếp thứ 6 (GDP đạt 3,96 nghìn tỷ USD), nhờ các lĩnh vực đa dạng như dịch vụ, sản xuất, xây dựng và du lịch. Cùng với sự ổn định chính trị và kinh tế, quốc gia này tiếp tục tỏ ra rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. London được coi là một trung tâm tài chính toàn cầu có tính kết nối sâu rộng.

Trong khi Vương quốc Anh phải đối mặt với những thách thức sau khi rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), Pháp đã vươn lên mạnh mẽ hơn (đứng vị trí thứ 7 với GDP khoảng 3,36 nghìn tỷ USD) và Paris trở thành một trong những trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu. Từ du lịch đến tài chính và nông nghiệp, quốc gia này có một loạt các lĩnh vực đa dạng đóng vai trò là động lực chính đằng sau vị thế kinh tế vững chắc của mình. Theo báo cáo của BNP Paribas, hiệu suất kinh tế của Pháp trong năm 2025 thậm chí còn vượt qua mức tăng trưởng mạnh mẽ mà nước này đạt được trong năm 2024.

Italy theo sát ở vị trí thứ 8 (với GDP khoảng 2,54 nghìn tỷ USD). Đáng chú ý, nền kinh tế “Đất nước hình chiếc ủng” đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng trưởng GDP ổn định 0,7%. Mặc dù con số này vượt dự báo của năm ngoái, quốc gia xuất khẩu lớn này vẫn tiếp tục bị hạn chế bởi năng suất thấp. Theo IMF, dân số trong độ tuổi lao động của Italy dự kiến sẽ giảm hai chữ số trong giai đoạn 2024-2025.

Trong khi đó, Nga đứng thứ 9, gây bất ngờ khi vẫn duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến xung đột Nga - Ukraine. Sự phục hồi này phần lớn nhờ ngành dầu khí cùng nguồn dự trữ ngoại tệ tích lũy đáng kể trong thập kỷ trước, cũng như tiến độ triển khai chậm các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mặc dù vậy, rủi ro lạm phát vẫn đe dọa triển vọng dài hạn của Nga.

Canada khép lại Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với 3 trụ cột chính là bất động sản, sản xuất và khai khoáng. Quan hệ thương mại mật thiết kéo dài hàng thập kỷ với Mỹ tiếp tục đóng vai trò sống còn, khi 76% xuất khẩu của Canada năm 2024 được tiêu thụ tại thị trường láng giềng và Canada là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Mỹ.

Bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất năm 2025 cho thấy sức bền đáng nể của những quốc gia có chiến lược chính sách ổn định, nền công nghiệp vững vàng và khả năng thích ứng tốt trước thách thức toàn cầu. Trong một năm đầy biến động, họ không chỉ duy trì vai trò động lực của kinh tế thế giới mà còn tiếp tục định hình trật tự kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

