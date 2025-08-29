Nhận quà tặng 100.000 đồng dịp 02/09 dễ dàng trên VNeID với VNPT Money

(Ngày Nay) - Người dân cả nước có thể dễ dàng tiếp cận các khoản chi trả an sinh xã hội – từ lương hưu, trợ cấp xã hội, đến hỗ trợ cho người có công hay quà tặng 100.000đ từ Chính phủ cho toàn bộ người dân Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc Khánh 2/9 – chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID nhờ liên kết với tài khoản VNPT Money.

Tiện lợi và minh bạch trong từng giao dịch

Nếu trước đây, việc nhận chi trả an sinh xã hội thường gắn liền với cảnh xếp hàng, chờ đợi tại các điểm giao dịch, thì nay, người dân trên cả nước có thể dễ dàng nhận các khoản chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VneID thông qua tài khoản VNPT Money

Với thao tác đơn giản, chỉ cần mở ứng dụng VNeID, chọn mục An sinh xã hội, liên kết tài khoản VNPT Money để hoàn tất đăng ký. Sau đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Mobile Money của người thụ hưởng, điều này giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn.

HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT TÀI KHOẢN VNPT MONEY NHẬN 100.000Đ TỪ CHÍNH PHỦ TRÊN VNeID

Ảnh hướng dẫn:

Khoản tiền người dân nhận được có thể dễ dàng rút về chi tiêu hoặc sử dụng trực tiếp cho các nhu cầu tiêu dùng như thanh toán hóa đơn, mua sắm, nạp tiền điện thoại… ngay trên ứng dụng VNPT Money.

Quét mã QR để tải app VNeID trên Apple Store tại đây

Quét mã QR để tải app VNeID trên Google Play tại đây

Trường hợp chưa có tài khoản Mobile Money, khách hàng dùng sim di động VinaPhone soạn DK gửi 9191 (Miễn phí) để đăng ký Mobile Money.

Trường hợp ĐÃ CÓ VNeID nhưng chưa có VNPT Money, khách hàng có thể tải ứng dụng VNPT Money bằng cách quét mã QR dưới đây: