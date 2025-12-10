VietCredit bị phạt 702 triệu đồng vì 8 hành vi

(Ngày Nay) - Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) trong quá trình hoạt động để xảy ra nhiều tồn tại, vi phạm trong quản trị, điều hành, quản lý rủi ro, cấp tín dụng và xử lý nợ xấu.

Những thông tin trên được nêu trong thông báo kết luận thanh tra VietCredit vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 9/12/2025.

VietCredit được thành lập và hoạt động năm 2008 với tên đầy đủ là Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng. Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và hiện nay là Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt. Người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Hồ Minh Tâm.

VietCredit có trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh ở TP.HCM, tổng số nhân viên toàn hệ thống tính đến thời điểm 31/7/2025 là 355 người. Con số có nhiều thay đổi so với thời điểm cuối năm 2023 với hơn 1.300 nhân viên, 27 điểm giới thiệu dịch vụ và một chi nhánh.

Kết quả này đến từ quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang kinh doanh trên nền tảng số, giúp tiết giảm chi phí vận hành, khách hàng dễ tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ đời sống, tín dụng tiêu dùng qua các nền tảng của bên thứ 3.

Tín dụng qua các năm của VietCredit có sự tăng trưởng, thông báo nêu, cho vay năm 2022 đạt trên 4.400 tỷ đồng, năm 2023 hơn 4.600 tỷ đồng, năm 2024 gần 6.300 tỷ đồng và đến 31/7/2025 ở mức trên 7.250 tỷ đồng (tăng 15,36% so với năm 2024).

Mẫu hợp đồng có nội dung không đúng

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng còn nhiều thiếu sót, tồn tại và vi phạm trong quản trị, điều hành, quản lý rủi ro. HĐQT chưa có nghị quyết sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể một số Uỷ ban/Hội đồng thường trực HĐQT...

Báo cáo đánh giá định kỳ hằng năm (2023, 2024) của HĐQT chưa đánh giá độc lập về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát (2023, 2024) không có nội dung kết quả giám sát định kỳ hằng năm về việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của công ty, mặc dù kết quả rà soát trong năm 2024 không phát sinh...

Các biên bản họp của Uỷ ban Quản lý rủi ro, đặc biệt là các cuộc họp có nhiều nội dung, không có bảng tổng hợp kết quả biểu quyết thống nhất, không thống nhất của từng thành viên tham dự cuộc họp... Từ ngày 1/8/2024 đến thời điểm thanh tra, sau khi có một thành viên Uỷ ban Quản lý rủi ro chấm dứt hợp đồng lao động, HĐQT chưa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung về nhân sự...

HĐQT, Tổng Giám đốc VietCredit thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm tra, giám sát, chỉ đạo để xảy ra một số vi phạm, tồn tại, như: Ban hành quy định nội bộ về phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro; về phân loại nợ, cam kết ngoại bảng...;

Mẫu hợp đồng tín dụng, bản điều khoản/điều kiện giao dịch chung cho vay/phát hành thẻ vay có nội dung không đúng, không đầy đủ; gửi quy định nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước không đúng thời hạn; kế hoạch kiểm toán nội bộ gửi không có các nội dung về mục tiêu kiểm toán, nguồn lực kiểm toán.

Không thông báo đầy đủ lãi suất nợ gốc quá hạn

VietCredit hoàn thành thu hồi nợ xấu nội bảng, ngoại bảng năm 2023 vượt kế hoạch (mục tiêu nội bảng là 0,03 tỷ đồng, kết quả thu được 0,69 tỷ đồng, mục tiêu ngoại bảng là 3,35 tỷ đồng, thu được 31,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, năm 2024 và trong 7 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 3% so với kế hoạch thu hồi nợ xấu nội bảng đặt ra...

Trong việc xử lý tài sản nhận gán xiết nợ, doanh nghiệp đã thực hiện bán đấu giá thành công hai tàu, hai tàu khác chuyển sang phương án khai thác cho thuê, một tàu đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để bàn giao cho bên mua. Việc xử lý các khoản nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC), VietCredit đã tiến hành mua lại một phần khoản nợ khi trái phiếu đặc biệt đến hạn và đang tiếp tục đôn đốc khách hàng, khởi kiện... nhưng chưa đạt được mục tiêu.

Theo thanh tra, hoạt động cấp tín dụng của VietCredit đối với khách hàng thông qua các nền tảng do bên thứ ba cung ứng còn nhiều tồn tại, vi phạm trong thẩm định và quyết định cho vay; vi phạm về lập hợp đồng, thoả thuận cấp tín dụng có nội dung không đầy đủ về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ và thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại;

VietCredit cũng vi phạm về kiểm tra giám sát sau cho vay; vi phạm về thời điểm trích lập dự phòng rủi ro; vi phạm về thông báo chuyển nợ quá hạn khi không thông báo đầy đủ lãi suất áp dụng đối với dư nợ cho vay gốc bị quá hạn...

Doanh nghiệp tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát sau cho vay (qua cuộc gọi TTS, Email, Telecall) đối với khách hàng không thực sự hiệu quả khi không xác định được mục đích sử dụng vốn của khách. Đồng thời, việc tham chiếu chưa đầy đủ trên Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đối với các kênh sản phẩm có thể phát sinh rủi ro tiềm ẩn về khả năng trả nợ trong tương lai của khách hàng...

VietCredit trong hoạt động cấp tín dụng qua thẻ vay chưa có biện pháp tích cực thông qua bên thứ ba (trung gian thanh toán/ngân hàng đại lý) nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và/hoặc hạn chế giao dịch rút tiền qua ATM ngay sau khi khoản vay được kích hoạt và xác định mục đích vay vốn.

Với 8 hành vi vi phạm hành chính, VietCredit bị xử phạt 702 triệu đồng và doanh nghiệp đã nộp tiền phạt vào giữa tháng 10/2025. Thanh tra yêu cầu VietCredit xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm, tồn tại; thực hiện nhiều kiến nghị để khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm, tồn tại kể trên trong tối đa 9 tháng.