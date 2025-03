Nhật Bản: "Con đường tình yêu của các vị thần" biến mất do Trái đất nóng lên

Các ghi chép lịch sử từ thời Muromachi (1336-1573) cho thấy số mùa Đông không có hiện tượng Omiwatari, hay còn gọi là "Ake no umi" đã tăng đáng kể từ năm 1951. Vị sư trụ trì 74 tuổi của Đền Yatsurugi ở thành phố Suwa, Kiyoshi Miyasaka, cho rằng: "Dấu hiệu của biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đang trở nên rõ ràng trên hồ Suwa".

Theo truyền thuyết, Omiwatari là con đường mà vị thần nam Takeminakata của Đền Kamisha thuộc quần thể đền Suwa Taisha ở Suwa, đã đi qua để đến thăm nữ thần Yasakatome của Đền Shimosha ở thị trấn Shimosuwa lân cận. Vì lý do đó, Omiwatari còn được gọi là "con đường tình yêu của các vị thần".

Theo nhà sư Miyasaka, hiện tượng Omiwatari lần đầu tiên được ghi chép vào năm 1397 trong các tài liệu do gia tộc Moriya, những người từng đứng đầu Đền Kamisha của Suwa Taisha, lưu lại.

Hiện tượng "Ake no umi" đã xảy ra 81 lần, trong đó có 40 lần trong giai đoạn 75 năm kể từ năm 1951. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể từ năm 2000 khi ghi nhận 18 năm không có hiện tượng Omiwatari. Kể từ khi Nhật Bản bước vào kỷ nguyên Reiwa hiện tại vào năm 2019, Omiwatari vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Nhà sư Miyasaka bày tỏ lo lắng: "Cảnh quan lâu đời của hồ Suwa đang dần biến mất. Có thể sẽ sớm đến lúc Omiwatari chỉ còn là huyền thoại như một sự kiện của quá khứ".

Năm nay, khu vực hồ Suwa cũng thiếu những ngày lạnh giá. Vào ngày 20/1 vừa qua - ngày thường được coi là lạnh nhất trong năm ở Nhật Bản, nhiệt độ không khí đo được tại một trạm thời tiết ở phía Nam hồ Suwa là 0 độ C, trong khi nhiệt độ nước đo được là 3,2 độ C. Mặc dù một luồng không khí lạnh vào ngày 9-10/2 đã khiến nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C và phần lớn bề mặt hồ đóng băng, nhưng chỉ sau một ngày, băng đã tan chảy. Dự báo, khu vực này sẽ không đón thêm đợt không khí lạnh nào, khiến mùa Đông năm nay được tuyên bố là "Ake no umi".

Hiện tại, khoảng thời gian dài nhất không có Omiwatari là 8 mùa Đông liên tiếp từ năm 1507 đến năm 1514 trong thời kỳ Sengoku (Chiến quốc) của thế kỷ XV và XVI. Khoảng thời gian hiện tại là dài thứ hai, tiếp đó là giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1997 với 6 mùa Đông không có Omiwatari.