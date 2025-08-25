Nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW

(Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 185-KL/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 185-KL/TW, ngày 22/8/2025 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ.