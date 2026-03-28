Nhiều bàn luận xung quanh sân bay thứ 2 của Thủ đô

(Ngày Nay) - Ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết, quy mô sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô dự kiến rộng khoảng 1.500 ha, chiếm khoảng 22% diện tích xã này.

Ứng Hòa có nền đất thấp, dễ ngập úng

Thảo luận tại phiên họp về nội dung xây dựng sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô tại phía Nam Hà Nội, đại biểu Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng uỷ xã Ứng Hoà cho rằng, Hà Nội cần làm rõ quy hoạch sân bay thứ 2 đặt tại địa phương này.

Bởi theo ông Huân, quy mô sân bay thứ 2 dự kiến khoảng 1.500 ha, công suất từ 30-50 triệu hành khách/năm. Với diện tích như trên, sân bay sẽ chiếm 22% diện tích xã Ứng Hoà. Trước thực tế trên, ông Huân bày tỏ lo ngại vì hầu như toàn bộ xã Ứng Hoà bị ảnh hưởng.

Ông Huân cho rằng, việc xây dựng sân bay thứ 2 là cần thiết. Tuy nhiên, theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình, tỉnh này đã quy hoạch sân bay Liêm Tuyền.

Nếu Hà Nội đặt sân bay thứ hai tại Ứng Hoà, 2 sân bay trên sẽ cách nhau có 17km. Do đó, đại biểu đề nghị làm rõ lợi thế cạnh tranh của sân bay Ứng Hoà với sân bay Ninh Bình hoặc các sân bay lân cận.

Ông Huân cũng cho biết, quy mô sân bay thứ 2 được quy hoạch có diện tích 1.500 ha. Nếu đặt vị trí sân bay tại Ứng Hoà, qua khảo sát sẽ có khoảng 9.300 dân phải di dời. Do đó, Bí thư xã Ứng Hòa đề nghị Thành phố cần có kế hoạch lâu dài, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, khu vực dự kiến đặt sân bay cốt nền thấp, trong khi hệ thống tiêu nước chủ yếu là trạm bơm, sân bay dễ bị ngừng hoạt động trong thời tiết xấu. Ngoài ra, theo ông Huân, nếu đặt sân bay tại Ứng Hòa, thì khu vực di tích chùa Hương sẽ bị ảnh hưởng.

Ninh Bình đã điều chỉnh vị trí quy hoạch sân bay

Giải trình ý kiến của đại biểu, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, theo nghiên cứu quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Thành phố dự kiến sẽ phát triển cảng hàng không quốc tế thứ 2, bổ trợ cho Nội Bài, đặt tại khu vực Ứng Hòa.

Sân bay thứ 2 tối đa sẽ tiếp nhận được 50 triệu khách/năm, với quỹ đất từ 1.200 đến 1.500 ha, là đất ngoài đô thị.

Ông Tuấn cho rằng, các nghị quyết của Bộ Chính trị về Hà Nội luôn xác định Thủ đô sẽ có sân bay thứ 2, vì vậy, việc Thành phố có sân bay thứ 2 là cần thiết, phù hợp với các định hướng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Thành Nguyễn

Riêng quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, theo ông Tuấn, Thành phố đã tích hợp 2 quy hoạch thủ đô mà Thủ tướng đã phê duyệt.

"Cả 2 quy hoạch của Thủ tướng duyệt trước đó đều xác định sân bay thứ 2 sẽ đặt ở phía Nam để phục vụ cho thủ đô và vùng thủ đô. Đặc biệt, quy hoạch ngành quốc gia về cảng hàng không toàn quốc cũng xác định Hà Nội có sân bay thứ 2 bổ trợ cho sân bay Nội Bài, hỗ trợ cho Vùng Thủ đô", ông Tuấn khẳng định.

Ngoài ra, về lý do xây sân bay thứ 2, Hà Nội luôn xác định nguyên tắc rất quan trọng, Thủ đô phải có 2 sân bay trở lên, vì liên quan tới an ninh hàng không. Bởi theo ông Tuấn, trong trường hợp một sân bay gặp trục trặc, Thủ đô sẽ có sân bay thứ 2 hỗ trợ ngay.

"Các thủ đô trên thế giới, cơ bản họ có 3-4 sân bay. Tất cả các nghiên cứu, quy hoạch đều xác định sân bay thứ 2 tại Ứng Hòa đáp ứng hướng tuyến hàng không" - ông Tuấn khẳng định.

Trước trăn trở của đại biểu về việc về việc nếu xây dựng sân bay tại Ứng Hòa, sẽ rất gần sân bay của tỉnh Ninh Bình (cách 17 km), ông Tuấn cho biết, hiện tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh phương án, không còn đặt sân bay tỉnh tại khu vực Liêm Tuyền (Hà Nam cũ).

"Vừa qua tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình, quy hoạch tỉnh Ninh Bình trong quá trình nghiên cứu cũng có phối hợp với Hà Nội. Qua trao đổi, tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thống nhất với Hà Nội về việc lập quy hoạch. Theo đó, quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã xác định làm một sân bay, cách vị trí dự kiến làm sân bay Ứng Hòa 50 km, chứ không phải cách 17 km tại khu vực Hà Nam cũ", ông Tuấn thông tin.