Nhiều địa phương giải thể công an cấp huyện

(Ngày Nay) - Ngày 28/2, Công an thành phố Cần Thơ, Long An, Cà Mau, Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về việc giải thể công an cấp huyện.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố này yêu cầu lực lượng công an thuộc các đơn vị, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động hiệu quả từ ngày 1/3. Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa mô hình tổ chức mới vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các đơn vị tiến hành bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, phương tiện công tác… theo đúng thời gian, kế hoạch.

Cần Thơ giải thể Công an 9 quận, huyện

Tại hội nghị, Công an thành phố Cần Thơ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an 9 quận, huyện: Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thới Lai, Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng; đồng thời, công bố quyết định điều động, bố trí công tác đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã điều động 52 cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới; trong đó có nhiều lãnh đạo cấp phòng, quận, huyện. Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy, 13 lãnh đạo cấp phòng của Công an thành phố Cần Thơ tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu dù còn hạn tuổi phục vụ…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, để triển khai hiệu quả công tác sắp xếp cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố thống nhất đề ra một số định hướng cụ thể như: Lựa chọn cán bộ đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ; yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng đội ngũ lãnh đạo cấp trưởng để có sự so sánh với lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp; từ đó lựa chọn nhân sự nổi trội hơn làm căn cứ sắp xếp, bố trí phù hợp, đặc biệt là Công an cơ sở. Đối với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy, căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu công tác và xem xét nguyện vọng cá nhân của cán bộ để bố trí cho phù hợp…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Hà Bảo Huy, Phó Giám đốc Công an thành phố, đang được biệt phái công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ; trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với ông Nguyễn Văn Trang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố.

Chiều cùng ngày, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành trên địa bàn, gồm: tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ; sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; quản lý lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; quản lý cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để bàn giao chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an thành phố tiếp nhận; đồng thời đảm bảo sau khi tiếp nhận sẽ đi vào hoạt động ngay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị, các cơ quan bàn giao và đơn vị tiếp nhận tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chặt chẽ và hoàn tất công tác bàn giao, tiếp nhận, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tiến độ, chặt chẽ, thống nhất, khách quan, an toàn, đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan. Trong quá trình bàn giao, các đơn vị chú ý công tác bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý chặt hồ sơ bàn giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc tài liệu, dữ liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Các đơn vị khẩn trương phối hợp công bố thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, niêm yết công khai trên Cổng dịch vụ công thành phố và điều kiện cần thiết để tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công của thành phố (thuộc Văn phòng UBND) để phục vụ người dân, cơ quan, tổ chức thuận lợi nhất. Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thành phố trong giai đoạn đầu vận hành, tuyệt đối không làm rối loạn, đứt gãy; phục vụ người dân tốt nhất, không để bất kỳ sơ suất xảy ra.

Tại hội nghị, Công an thành phố Cần Thơ đã công bố thành lập Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Cần Thơ.

Long An điều động 104 cán bộ Công an giữ các chức vụ thuộc cấp phòng, xã

Chiều 28/2, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc giải thể 15 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3. Giám đốc Công an tỉnh Long An điều động 67 cán bộ đến giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh; điều động 37 cán bộ giữ chức vụ trưởng Công an ở các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ lực lượng công an cấp huyện đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự; biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Cũng trong ngày 28/2, Công an tỉnh Long An tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải.

Cà Mau điều động 46 lãnh đạo Công an cấp huyện

Chiều 28/2, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an cấp huyện và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Với tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”, 12 lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước hạn tuổi .Công an tỉnh đã điều động 46 lãnh đạo Công an cấp huyện về nhận nhiệm vụ tại các phòng; điều động 465 chỉ huy, cán bộ về Công an cấp xã để đáp ứng mô hình Công an cấp xã tối thiểu 12 đồng chí/xã. Quá trình sắp xếp bộ máy, nhiều lãnh đạo, chỉ huy đã tình nguyện về cơ sở hoặc bố trí ở những vị trí khó khăn, vất vả hơn.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đề nghị, các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của người đứng đầu; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phản ứng linh hoạt trước yêu cầu, nhiệm vụ mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm vận hành linh hoạt theo mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các lãnh đạo được điều động từ Công an cấp huyện về các phòng nghiệp vụ, nhất là cấp trưởng phải nhanh chóng tiếp cận công việc; phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở và chính thức tổ chức thực hiện từ 0 giờ ngày 1/3/2025.

Lạng Sơn giải thể 11 cơ quan Công an huyện, thành phố

Chiều 28/2, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 11 cơ quan Công an huyện, thành phố và các tổ chức trực thuộc (gồm 10 Công an huyện và Công an thành phố Lạng Sơn); đồng thời công bố 77 quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động các trưởng, phó trưởng Công an các huyện, thành phố đến nhận công tác tại các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và điều động, luân chuyển một số lãnh đạo phòng nghiệp vụ với nhau.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an tỉnh đã gấp rút thực hiện chủ trương tổ chức mô hình Công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025.

Để mô hình tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các đơn vị thuộc Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, đề xuất kiện toàn tổ chức Đảng, xây dựng quy chế làm việc của đơn vị, các chi bộ, Đảng bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ; đặc biệt, tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện các mặt công tác theo phân cấp của Bộ Công an đối với từng hệ lực lượng đảm bảo hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thực hiện kịp thời, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ Công an cấp xã để nâng cao năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, kỹ năng tham mưu và xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở..