Tiếp tục phát hiện loạt dự án trường học thuộc hệ sinh thái Nuôi em, đã xây dựng xong vẫn kêu gọi đóng góp

(Ngày Nay) - Nhiều dự án, công trình trường học do hệ sinh thái Nuôi em của Hoàng Hoa Trung kêu gọi xây dựng và dán nhãn đã hoàn thành vào năm 2024 đang tồn tại những dấu hỏi rất lớn. Vì sao các dự án đã được công bố hoàn thành từ năm trước nhưng tới năm sau, trang fanpage thuộc hệ sinh thái Nuôi em vẫn đăng bài kêu gọi quyên góp xây dựng...

Trong ngày 10/12/2025 khi tiếp tục truy cập vào trang web: https://web.sucmanh2000.com và tra soát trong hạng mục Dự án 2024, chúng tôi tiếp tục phát hiện các ghi vấn liên quan đến việc quyên góp từ thiện đã được thực hiện trên fanpage: Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới.

Về trang web: web.sucmanh2000.com và trang fanpage Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày đều thuộc hệ sinh thái Nuôi em của Hoàng Hoa Trung.

Trên trang facebook cá nhân Hoàng Hoa Trung (có tích xanh), người này thường xuyên chia sẻ trang fanpage và website vừa nêu.

Quay trở lại các dự án xây trường trong năm 2024 và được dán nhãn “Đã hoàn thành”, chúng tôi nhận thấy rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ.

Cụ thể, Dự án: DA0689 - Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn - Thôn Tả Phìn - xã Tả Phìn - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên đã được thông báo hoàn thành (Khởi công 4/11/2024 – hoàn thành 9/9/2025).

Dự án này cũng có ảnh hoàn thiện để báo cáo các nhà hảo tâm đã quyên góp. Trong mục sao kê góp lẻ được công khai cho thấy dự án đã quyên góp được: 150.021.912.

Tuy nhiên, trên fanpage: Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới ngày 10/9/2025 vẫn có bài đăng kêu gọi: Góp lẻ xây Điểm trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn - DA0689. Theo bài đăng, số tiền cần quyên góp: 150.000.000 VNĐ, số tiền còn thiếu: 87.070.034 VNĐ. Và thông tin quyên góp, nội dung chuyển khoản: DA0689_số điện thoại _tên bạn. Được hướng dẫn chuyển về số tài khoản: 2000 hoặc 2002. Chủ tài khoản: Hoang Hoa Trung. Ngân hàng: MB Bank.

Tương tự với dự án: DA0743 - Điểm trường Nà Đồng - Trường tiểu học thị trấn - Thôn Bản Ké - thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang, phần miêu tả cũng như các ảnh chụp để báo cáo mạnh thường quân, cho thấy dự án này đã hoàn thành ngày 31/12/2024. Số tiền quyên góp được công bố ở phần sao kê là 300.012.059đ.

Nhưng trên fanpage: Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới ngày 21/5/2025 vẫn có bài đăng kêu gọi CHUNG TAY XÂY LỚP HỌC MỚI CHO ĐIỂM TRƯỜNG NÀ ĐỒNG - DA0743. Địa điểm: Điểm trường thuộc Trường Tiểu học Thị Trấn - Thôn Bản Ké, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Số tiền cần quyên góp: 300,000,000 VNĐ.

Tiếp tục, Dự án DA0735 - Điểm Trường Huổi Púng - Mầm Non Hoa Ban - Xã Chièng Sơ - Tỉnh Sơn La, được thông báo hoàn thành vào 14/12/2024, số tiền góp lẻ đã được thông báo đạt: 235.015.249, số còn lại 255.000.000đ là tiền dư năm học 2023-2024. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai hỗ trợ lại cho khoảng 10.000 bạn học sinh đang ăn trong dự án Nuôi Em, sau đó các anh chị đã hoàn thiện chi phí cho các em nhỏ. Phát sinh dư chi phí trong đó có 30% các anh chị lựa chọn chuyển tiền dư sang tiền xây trường.

Nhưng cũng các dự án đã liệt kê, ngày 28/5/2025 trên fanpage: Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới vẫn có bài đăng kêu gọi CHUNG TAY XÂY LỚP HỌC MỚI CHO ĐIỂM TRƯỜNG HUỔI PÚNG - DA0735.

Bài viết này nhấn mạnh, số tiền cần quyên góp: 235,000,000 VNĐ. Cô và trò điểm trường Huổi Púng hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn: Điểm trường chỉ có 1 phòng học, hoàn toàn không thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập của các em. Vì vậy đang học nhờ cả bên Nhà văn hoá.

Phía dưới, đương nhiên là thông tin quyên góp: Nội dung chuyển khoản: Huoi Pung + Số điện thoại + Tên bạn. Số tài khoản: 2000 hoặc 2002. Chủ tài khoản: Hoang Hoa Trung. Ngân hàng: MB Bank.

Tương tự, dự án DA0676 - Điểm trường Huổi Va B - Mầm non Hoa Ban - bản Háng Lìa A - xã Háng Lìa - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên cũng đã được dán nhãn “Đã hoàn thành”, ngày hoàn thành là 3/10/2024.

Số tiền đóng góp được ghi nhận là: 250.000.000đ. Số tiền còn lại: 100.000 triệu cũng là tiền dư năm học 2023-2024 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai hỗ trợ lại cho khoảng 10.000 bạn học sinh đang ăn trong dự án Nuôi Em, sau đó các anh chị đã hoàn thiện chi phí cho các em nhỏ. Phát sinh dư chi phí trong đó có 30% các anh chị lựa chọn chuyển tiền dư sang tiền xây trường.

Tuy nhiên, trên fanpage Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới ngày 14/5/2025 vẫn có bài đăng kêu gọi góp tiền xây ngôi trường này. Cụ thể nội dung đăng: ĐIỂM TRƯỜNG HUỔI VA B RẤT CẦN SỰ CHUNG TAY CỦA BẠN. Địa điểm: Điểm trường thuộc Mầm non Hoa Ban – Bản Háng Lìa A, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số tiền cần quyên góp: 250.000.000 VNĐ.

Thông tin quyên góp: Nội dung chuyển khoản: Huoi Va B + Số điện thoại + Tên bạn.

Số tài khoản: 2000 hoặc 2002. Chủ tài khoản: Hoang Hoa Trung. Ngân hàng: MB Bank.

Qua các thông tin vừa nêu, có thể thấy rằng, nhiều dự án, công trình trường học do hệ sinh thái Nuôi em của Hoàng Hoa Trung kêu gọi xây dựng và dán nhãn hoàn thành vào năm 2024 đang tồn tại dấu hỏi rất lớn.

Vì sao các dự án đã được công bố hoàn thành từ năm trước nhưng tới năm nay, trang fanpage thuộc hệ sinh thái Nuôi em vẫn thản nhiên đăng bài kêu gọi quyên góp xây dựng.

Đây là thắc mắc rất lớn và chúng tôi mong muốn được gửi tới các cơ quan hữu trách sớm vào cuộc, làm rõ để giải đáp những thắc mắc của rất nhiều nhà hảo tâm đã góp tiền cho các dự án nêu trên.

Tất cả các nội dung và hình ảnh liên quan đến các dự án vừa nêu, được đăng trên website: https://web.sucmanh2000.com; và fanpage: Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới đã được nhóm phóng viên chụp ảnh, ghi hình đầy đủ để làm căn cứ trước khi đăng tải bài viết này.

Liên quan đến các dự án phản ánh về Dự án DA0687 - Trường Tiểu học Thị trấn Tủa Chùa - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và Dự án Điểm trường Bản Cao, Mầm non Nam Cao - xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, mã dự án DA0698 mà chúng tôi đã phản ánh trong bài trước, thì hiện nay trên website https://goptruongle.sucmanh2000.com/ đã không còn thấy thông tin hiển thị về 2 Dự án này.