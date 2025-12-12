Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an

(Ngày Nay) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Truyền thông CAND.

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử (KH, CL&LS), Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; Cục KH, CL&LS Công an; lãnh đạo Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND, các đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND; Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô...

Tại buổi lễ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND kiêm Tổng Biên tập Báo CAND đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục KH,CL&LS Công an, kể từ ngày 10/12/2025.

Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kể từ ngày 10/12/2025.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chúc mừng Thiếu tướng Phạm Khải và Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nêu rõ: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình là người có kinh nghiệm làm báo ở Công an TP Hà Nội, nay về nhận nhiệm vụ tại Cục Truyền thông CAND vào thời điểm khối lượng công việc nhiều, dịp giáp Tết, chuẩn bị công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước mà Báo CAND là một trong 6 đơn vị báo chí chủ lực cần làm tốt công tác này. Đồng chí Cục trưởng đề nghị Thượng tá Nguyễn Thanh Bình bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, phối hợp chặt chẽ cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc.

Nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lòng biết ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trọng trách mà Đảng, ngành Công an giao phó.

"Đón nhận nhiệm vụ mới này, đối với tôi, đây là yêu cầu trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, sự tận tụy nhiều hơn của bản thân để đóng góp cho công tác truyền thông của lực lượng CAND. Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, cố gắng không ngừng học hỏi, nắm bắt xu hướng công nghệ, chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền của lực lượng Công an trong tình hình mới", Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Đi liền với nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quy trình hiệp y với các cơ quan chức năng để bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND. Đây đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao độ.

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ, đồng thời quán triệt những chủ trương mới của Đảng trong công tác quản lý báo chí và Luật Báo chí sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình mong muốn cùng tập thể lãnh đạo, CBCS Báo CAND tiếp tục xây dựng tờ báo theo hướng: Giữ vững vai trò là một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, khẳng định vị thế xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an. Nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm tính chính thống, tính chiến đấu và chính xác, tin cậy. Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng truyền thông đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu của thời đại và nhu cầu tiếp cận thông tin chính xác, tin cậy của nhân dân...

Nhân dịp này, tân Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội qua các thời kỳ - những người Thủ trưởng đã tin tưởng, tạo điều kiện và trao cho đồng chí cơ hội trưởng thành, rèn luyện, phát huy năng lực trong suốt gần 3 thập kỷ công tác tại Công an Thủ đô; tri ân sâu sắc đội ngũ CBCS, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô luôn kề vai sát cánh với đồng chí trong suốt 28 năm công tác.

“Tôi xin hứa sẽ không ngừng lắng nghe, học hỏi; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cầu thị, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Trung tá Chu Quốc Dũng được giao phụ trách An ninh Thủ đô Cũng trong sáng 12/12, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP, cùng chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, đã làm việc với Ban Biên tập và cán bộ, chiến sỹ An ninh Thủ đô. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, lãnh đạo CATP phân công đồng chí Chu Quốc Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô phụ trách An ninh Thủ đô cho đến khi đơn vị kiện toàn chức danh Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô. “Đơn vị có người phụ trách mới, mong các đồng chí tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh vị thế, thương hiệu, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày An ninh Thủ đô ra số đầu. Cần sớm có lộ trình xây dựng các hoạt động kỷ niệm, để lại dấu ấn tờ báo” - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trung tá Chu Quốc Dũng đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, hứa sẽ cùng tập thể Cấp ủy, Ban Biên tập An ninh Thủ đô nỗ lực, vượt khó và hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là tiếp nối niềm kiều hãnh, tự hào của An ninh Thủ đô - một thương hiệu báo chí sắp tròn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.