“Paws of Love – Hành trình của những dấu chân hạnh phúc” – Khi ta lắng nghe những trái tim nhỏ

(Ngày Nay) - “Paws of Love – Hành trình của những dấu chân hạnh phúc” là chương trình được thực hiện bởi nhóm sinh viên 10TASTIC với mục tiêu mang đến cho cộng đồng sinh viên yêu động vật những kiến thức đúng đắn, khách quan và mang tính nhân văn về thực trạng chó mèo bị bỏ rơi cũng như vai trò quan trọng của công tác cứu hộ.

10TASTIC là nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Quan hệ công chúng. Xuất phát từ mong muốn lan tỏa tình yêu thương dành cho thú cưng đến với nhiều người hơn, nhóm đã tổ chức chương trình “Paws of Love – Hành trình của những dấu chân hạnh phúc” dưới hình thức talkshow kết hợp trưng bày. Chương trình tạo dựng một không gian tương tác gần gũi, nơi khán giả có thể tiếp nhận những câu chuyện chân thật, cảm xúc và dễ đồng cảm.

Tại đây, người tham dự sẽ được lắng nghe chia sẻ từ những người trực tiếp làm công tác cứu hộ – chăm sóc chó mèo, đồng thời đặt câu hỏi và đối thoại để có được góc nhìn đa chiều hơn về những người bạn bốn chân quanh ta.Với sự đồng hành của CPAPS – Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, đơn vị cứu trợ chó mèo đầu tiên tại Hà Nội, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều câu chuyện chạm đến trái tim, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn mà 10TASTIC hướng tới.

Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ 14h00–16h30, ngày 13/12/2025 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.