Nhiều doanh nghiệp bất động sản đứng đầu danh sách nợ thuế tại Bình Dương

Ngày 20/6, Chi cục Thuế Khu vực XVI ra Thông báo số 730/TB-CCTKV-XVI về việc công khai danh sách người nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Tính đến hết ngày 31/5/2025, trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh có 247 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế với tổng số tiền hơn 3.220 tỷ đồng. Trong đó những doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế đều có địa chỉ tại Bình Dương, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Công ty Hà An, địa chỉ tại số 18 đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền thuế nợ hơn 275 tỷ đồng. Công ty Hà An thời gian gần đây cũng thường xuyên được “điểm tên” trong danh sách nợ thuế tại Bình Dương.

Công ty Hà An được thành lập ngày 23/2/2018, đến năm 2019 trở thành doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Đất Xanh. Hiện nay, tỷ lệ sở hữu vốn của Đất Xanh tại Công ty Hà An là 99,9%. Được biết đến là đơn vị kinh doanh bất động sản chủ lực của Tập đoàn Đất Xanh, Công ty Hà An là chủ đầu tư nhiều dự án lớn của Tập đoàn Đất Xanh tại TP.HCM và vùng phụ cận như Gem Sky World (tỉnh Đồng Nai), Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Lyxury (tỉnh Bình Dương) và Datxanhhomes Riverside (TP.Thủ Đức).

Trong đó, cư dân dự án Opal Boulevard đang phản ánh chủ đầu tư dự án chưa bàn giao quỹ bảo trì cho Ban quản trị, dự án Opal Skyline từng bị xử phạt do bàn giao, đưa dân vào ở khi chưa được nghiệm thu PCCC. Còn 2 dự án Gem Sky World và Datxanhhomes Riverside (tên gọi cũ là Gem Riverside) để xảy ra tai tiếng, lùm xùm khi nhiều khách hàng có đơn thư phản ánh dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim) đứng thứ 3 trong danh sách với số tiền nợ thuế hơn 120 tỷ đồng. Công ty Nam Kim được thành lập ngày 25/6/2013, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Tân (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Công ty Nam Kim là thành viên của Tập đoàn Kim Oanh (Kim Oanh Group), là chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Kim và dự án K-Home New City, quy mô 26,69 ha tại TP mới Bình Dương. Dự án K-Home New City được khởi công vào tháng 3 vừa qua và đang chào bán rầm rộ trên thị trường bất động sản, dự kiến sẽ mang về doanh thu đáng kể cho Công ty Nam Kim cũng như Kim Oanh Group trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, 2 doanh nghiệp thành viên của Kim Oanh Group cũng có tên trong danh sách nợ thuế tại Chi cục Thuế Khu vực XVI là Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh với số tiền hơn 71 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thuận Lợi với số tiền gần 28 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân có liên quan đến Kim Oanh Group nợ thuế số tiền hơn 31 tỷ đồng. Tổng số tiền các doanh nghiệp liên quan đến Kim Oanh Group nợ thuế hơn 251 tỷ đồng. Thương hiệu Kim Oanh Group cũng thường xuyên có tên trong danh sách nợ thuế tại Bình Dương.

Một doanh nghiệp tên tuổi khác trên thị trường bất động sản Bình Dương là Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (trụ sở tại 115 đường DT743C, KP.Thống Nhất, phường Dĩ An, TP.Dĩ An), doanh nghiệp thành viên của Charm Group cũng nợ thuế với số tiền gần 64 tỷ đồng.

DCT Partners Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện là chủ đầu tư Khu phức hợp Charm City đình đám tại Dĩ An. Một số block chung cư trong dự án này đã được xây dựng và bàn giao, còn phân khu có tên thương mại The Infinity được giới thiệu là tòa tháp cao nhất Bình Dương đang chào bán rầm rộ trên thị trường thời gian qua. DCT Partners Việt Nam cũng có liên quan đến một số dự án có thương hiệu Charm Resort tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (Mã cổ phiếu KSB) cũng nợ thuế với số tiền hơn 35 tỷ đồng, Hai pháp nhân thành viên của KSB là Công ty TNHH Phát triển công nghiệp KSB nợ thuế gần 79 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp KSB nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.

KSB có nhiều doanh nghiệp thành viên khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng tại các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thanh Hóa và lấn sân sang phát triển khu công nghiệp và dịch vụ, kinh doanh bất động sản khoảng 10 năm trở lại đây. Năm 2024, KSB có doanh thu hơn 401 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 53 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 5/2025 lại nợ thuế tại Cục thuế Chi cục XVI tổng số tiền gần 106 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp bất động sản khác nợ thuế “khủng” tại Chi cục Thuế Khu vực XVI như Công ty TNHH XD Bất động sản Hưng Phát với số tiền gần 134 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bất động sản Đầu tư và phát triển Hà Nam nợ thuế hơn 75 tỷ đồng, Công ty TNHH Tốt 1 số tiền gần 53 tỷ đồng,

Công ty CP Bất động sản Thuận An (chủ đầu tư dự án Lavita Thuận An) nợ thuế gần 43,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần C-Holdings do ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) làm Tổng Giám đốc cũng nợ thuế số tiền hơn 35 tỷ đồng. Trong danh sách nợ thuế còn lại cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản hoặc liên quan đến lĩnh vực xây dựng.