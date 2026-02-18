Những ca trực trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ

(Ngày Nay) - Trong những ngày đầu Xuân mới, khi hàng triệu gia đình quây quần, sum họp, vẫn có những người lặng lẽ ở lại với ca trực. Với họ, phiên trực Xuân trở thành “mái nhà”, nơi những niềm riêng được tạm gác lại vì Tết chung. Sự miệt mài, tận tụy ấy góp phần giữ vững nhịp sống đô thị, để mùa Xuân không chỉ hiện diện trong sắc đào, sắc mai, mà còn lan tỏa từ những trái tim âm thầm cống hiến cho hạnh phúc cộng đồng.

10 năm “trực xuyên Tết” nơi phố thị

Khi không khí Tết len lỏi vào từng con hẻm, từng mái nhà, khi người người tất bật dọn dẹp, sắm sửa để chờ giờ phút giao thừa sum họp, thì tại các điểm du lịch trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, nhịp làm việc của lực lượng trật tự, công nhân môi trường vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Giữa dòng người vui Xuân, họ chọn ở lại với ca trực, để giữ cho phố phường bình yên, sạch đẹp trong những ngày đầu năm mới.

Với chị Quách Kim Hoàng, quê Rạch Giá (An Giang), trật tự viên thuộc Xí nghiệp Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, Tết không phải là kỳ nghỉ mà là khoảng thời gian trách nhiệm nghề nghiệp được nhân lên gấp bội. Hơn 10 năm gắn bó với công việc “dầm mưa dãi nắng”, chị Hoàng đã quen với những cái Tết không pháo hoa trong gia đình, không mâm cơm đoàn viên đúng giờ giao thừa.

Vượt qua những rào cản về giới tính và đặc thù công việc nặng nhọc, cô gái trẻ trụ vững với nghề bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự sẻ chia với đồng đội. Với Kim Hoàng, mỗi ca trực là một phần công việc, nhưng cũng là niềm tự hào thầm lặng. “Bất cứ công việc nào cũng có khó khăn và có niềm vui riêng. Khi làm trật tự viên, em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, hỗ trợ đồng đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ”, chị Hoàng chia sẻ.

Điều đáng trân trọng suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc, chị Hoàng chưa năm nào vắng mặt trên các tuyến phố trong đêm giao thừa. Dù đây là nhiệm vụ theo quy định, nhưng với chị, đó còn là sự lựa chọn tự nguyện.

“Năm nào em cũng xung phong trực xuyên Tết. Em nghĩ đây là dịp ý nghĩa để góp phần giúp người dân và du khách có một mùa xuân trọn vẹn, để họ hiểu hơn về Tết Việt, về văn hóa và con người Thành phố”, chị Hoàng nói.

Cũng quen với những ca trực xuyên giao thừa là chị Nguyễn Thị Loan, công nhân vệ sinh môi trường tại trạm trung chuyển rác của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO). Hơn 10 năm làm việc trong ngành, Tết với chị Loan là khoảng thời gian vất vả hơn ngày thường, khi khối lượng rác thải tăng cao, công việc dồn dập, liên tục…

Theo chị Nguyễn Thị Loan, niềm vui của người công nhân vệ sinh không ở việc nghỉ Tết sớm hay muộn, mà ở khoảnh khắc sáng ngày đầu năm mới, phố phường sạch sẽ, tinh tươm, người dân thong thả du Xuân trong không gian gọn gàng, sáng đẹp. “Dù không được đón giao thừa cùng gia đình, nhưng có công việc ổn định là điều đáng quý. Đặc biệt, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, của tổ chức Công đoàn khiến chúng tôi ấm lòng hơn trong đêm giao thừa tiễn năm cũ…”, chị Loan chia sẻ.

Với đặc thù làm việc xuyên Tết, nhiều công nhân vệ sinh môi trường phải gác lại niềm riêng. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên diện mạo sạch đẹp, khang trang của Thành phố trong những ngày đầu năm.

Theo lãnh đạo CITENCO, điều mà người lao động mong mỏi nhất trong dịp Tết là ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân và du khách. Việc bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác tại các điểm vui chơi, bắn pháo hoa không chỉ giúp công việc của công nhân bớt nhọc nhằn, mà còn tạo nên hình ảnh đẹp của Thành phố trong mắt du khách.

Làm việc xuyên Tết, khó ai tránh khỏi chạnh lòng khi nhìn dòng người tất bật trở về quê sum họp. Thế nhưng, chị Quách Kim Hoàng hay chị Nguyễn Thị Loan đều chọn gác lại nỗi nhớ nhà để ưu tiên cho cái Tết chung của cộng đồng. Dẫu “ăn Tết” bằng niềm vui của người khác, những người ở lại với ca trực Xuân vẫn gửi gắm ước mong giản dị: Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; gia đình, đồng nghiệp và người dân có một năm mới bình an, khỏe mạnh, đủ đầy.

Người giữ nhịp Xuân cho Thành phố

Tại bến phà Bình Khánh, tuyến giao thông quan trọng kết nối Cần Giờ với trung tâm Thành phố, những chuyến phà vẫn miệt mài rẽ sóng trong những ngày giáp Tết. Giữa dòng nước lấp lánh ánh đèn đêm, hơi thở mùa xuân theo từng lượt khách qua phà lan tỏa đều đặn, lặng lẽ mà bền bỉ.

Với anh Đoàn Anh Tuấn, máy trưởng thuộc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, cabin tàu từ lâu đã trở thành “ngôi nhà” thứ hai. Gần 18 năm gắn bó với nghề, cũng ngần ấy mùa Tết anh chưa một lần đón giao thừa trọn vẹn bên gia đình. Khi phố thị rộn ràng chuẩn bị khoảnh khắc chuyển giao năm mới, anh và các đồng nghiệp bước vào cao điểm trực 24/24 giờ, đảm bảo những chuyến phà an toàn, thông suốt.

“Mỗi người đều có một phần việc riêng để giữ cho Thành phố vận hành trọn vẹn ngày Xuân. Nhiệm vụ của những người “đưa đò” là giúp bà con đi lại thuận tiện, kịp thời, để niềm vui đoàn viên không bị ngắt quãng bởi khoảng cách sông nước. Những ca trực xuyên Tết vì thế dần dần trở thành điều quen thuộc, dù không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nghĩ về gia đình”, anh Tuấn chia sẻ.

Từ cabin phà, nhìn xuống dòng người háo hức qua sông đón giao thừa, nghe những câu chuyện rộn ràng về pháo hoa, về bữa cơm tất niên, anh cảm nhận mùa xuân theo cách rất riêng. Không trực tiếp ngắm pháo hoa hay quây quần bên mâm cơm gia đình, nhưng anh Đoàn Anh Tuấn vẫn “đón Tết” từ niềm hạnh phúc lan tỏa trên mỗi chuyến phà và niềm vui của hành khách chính là động lực lớn nhất. Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, anh Tuấn chỉ mong đời sống của anh em công nhân trong đơn vị ngày càng được cải thiện, để những người gắn bó lâu dài với sông nước thêm vững tâm với nghề.

Những ước mong nhỏ nhoi giữa ánh đèn cabin đêm càng làm nổi bật hình ảnh người “giữ nhịp” thầm lặng cho Thành phố trong những ngày Tết. Tương tự, ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhịp Xuân của Thành phố vẫn được giữ gìn bằng sự tận tụy của những người lao động ngoài khơi xa. Trên giàn khoan FPSO AMD Tê Giác Trắng-1, ông Trần Đại Nghĩa, Giàn trưởng Hoàng Long - Hoàn Vũ JOCs, đón Tết giữa biển, ông tâm sự, xa gia đình trong những ngày cuối năm, nỗi nhớ nhà là cảm xúc mãnh liệt, nhưng trách nhiệm đảm bảo dòng dầu vận hành liên tục, an toàn khiến ông và đồng nghiệp lựa chọn ở lại với ca trực.

“Với chúng tôi, đó là nhiệm vụ và cũng là động lực. Giữ cho công trình vận hành an toàn trong những ngày Tết không chỉ là yêu cầu công việc, mà còn là trách nhiệm với đất liền, với nhịp sống chung của đất nước khi Xuân về. Do công việc đặc thù trên biển đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhất là trong dịp Tết nên lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã trực tiếp ra công trình thăm hỏi, động viên, chăm lo cho chúng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự quan tâm kịp thời ấy trở thành điểm tựa để những ca trực đêm Xuân ngoài khơi thêm vững vàng", ông Nghĩa chia sẻ.

Cũng trong những ngày cuối năm, ánh đèn tại Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí và Năng lượng tái tạo (thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) vẫn luôn sáng rực để đảm bảo mọi hoạt động vận hành diễn ra liên tục, thông suốt. Ông Lê Quách Tuấn Minh, Phòng Điều hành khai thác chia sẻ: "Ai cũng mong muốn được ở nhà sum họp cùng gia đình, nhưng vì trách nhiệm chung nên chúng tôi vẫn ở lại làm việc xuyên Tết”. Tết là dịp để đoàn viên, sum họp bên những người thân yêu. Thế nhưng, với công nhân ngành dầu khí, Tết gắn liền với những ca trực, với giàn khoan, nhà máy và những chuyến đi xa để giữ cho dòng năng lượng của đất nước không bao giờ ngưng nghỉ.

Ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hơn 60.000 người lao động, đặc biệt là những người làm việc xuyên Tết tại các giàn khoan, công trình biển, nhà máy, dự án trọng điểm. “Những chuyến thăm, phần quà Xuân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm gắn bó với công việc”, ông Kha chia sẻ.

Những con người lặng lẽ ở lại với ca trực Tết chính là “nhịp giữ Xuân” bền bỉ cho Thành phố. Họ gác lại niềm riêng, chọn sự thầm lặng để đổi lấy một cái Tết an toàn, trọn vẹn cho cộng đồng - nơi mùa xuân được nối dài bằng trách nhiệm và nghĩa tình.