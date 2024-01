"Những cô nàng lắm chiêu" duy trì sức hút tại Bắc Mỹ

(Ngày Nay) - Bộ phim "Mean Girls" (tựa phim tại Việt Nam: Những cô nàng lắm chiêu) do hãng Paramount Pictures sản xuất tiếp tục thống trị các rạp chiếu tại Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua.

Theo thống kê của công ty phân tích thị trường Exhibitor Relations, trong dịp cuối tuần qua, bộ phim này thu về thêm 11,7 triệu USD tại Bắc Mỹ, qua đó nâng tổng doanh thu hai tuần công chiếu lên mức hơn 50 triệu USD riêng tại khu vực này và 16,2 triệu USD trên thị trường quốc tế.

"Mean Girl" phát hành năm 2024 là phiên bản phim mới, dựa trên vở nhạc kịch Broadway vốn được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng hồi năm 2004. Tính đến nay, doanh thu của bộ phim mới này đã vượt xa thành tích của Mean Girls phiên bản gốc năm 2004.

"Mean Girls" phiên bản năm 2024 vẫn tiếp tục xoay quanh cuộc sống của nữ sinh Cady Heron (Angourie Rice thủ vai) tại ngôi trường mới ở Mỹ. Tại đây, cô nổi tiếng trong nhóm nữ sinh hạng A Plastics. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Heron phạm sai lầm trong mối quan hệ tình cảm với Aaron Samuels. Những xung đột giữa các "cô nàng lắm chiêu", những tình huống kèn cựa hài hước, dở khóc dở cười cũng nảy sinh từ đây. Nghệ sĩ hài Tina Fey - tác giả kịch bản của cả 2 phiên bản điện ảnh "Mean Girls" - thủ vai giáo viên dạy toán Norbury. Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Renee Rapp, Auli'i Cravalho và Bebe Wood.

Trong khi đó, với việc thu về 8,5 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu, "The Beekeeper" (Mật vụ Ong) của Amazon và MGM Studios duy trì vị trí thứ hai bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ. Khác với "Mean Girls" thu hút chủ yếu khán giả nữ, bộ phim hành động "The Beekeeper" lại tạo nên sức hút lớn với "cánh mày râu".

Tổng doanh thu của "The Beekeeper" tại các phòng vé Bắc Mỹ hiện là 31,1 triệu USD. Trong phim, Jason Statham vào vai Adam Clay - một người nuôi ong cần mẫn và đơn độc. Anh có mối quan hệ tốt với bà chủ nhà (Phylicia Rashad), thậm chí coi bà như người thân duy nhất của mình. Tuy nhiên, một bi kịch xảy ra khiến bà qua đời. Từ đây, Adam Clay đã lên kế hoạch trả thù...

Ở vị trí thứ ba tiếp tục là bộ phim ca nhạc giả tưởng "Wonka" của hãng Warner Bros, với 6,4 triệu USD thu được trong dịp cuối tuần qua. Tính đến nay, tổng doanh thu nội địa của "Wonka" đã vượt mốc 187 triệu USD.

Bộ phim được xây dựng dựa trên nhân vật Willy Wonka - người chế tạo chocolate nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết kinh điển "Charlie and the Chocolate Factory" (Charlie và Nhà máy chocolate) của nhà văn Roald Dahl. Tác phẩm này từng được các nhà làm phim Hollywood chuyển thể thành phim năm 1971 và 2005.

Dưới đây là những cái tên còn lại trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

4. Anyone But You - 5,4 triệu USD 5. Migration - 5,3 triệu USD 6. Aquaman and the Lost Kingdom - 3,7 triệu US 7. I.S.S. - 3 triệu USD 8. Night Swim - 2,7 triệu USD 9. The Boys in the Boat - 2,5 triệu USD 10. Poor Things - 2 triệu USD.