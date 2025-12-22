Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Lan tỏa giá trị bền vững của cà phê Việt Nam

(Ngày Nay) - Diễn ra từ ngày 21/12/2025-2/1/2026, Lễ hội Di sản càphê Toàn cầu 2025 bao gồm chuỗi hoạt động phong phú, lan tỏa các giá trị di sản-bền vững-đổi mới-kết nối.

Tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lễ khai mạc Lễ hội Di sản cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ nhất đã chính thức diễn ra.

Lễ hội do Công ty Trách nhiệm hữu hạn TNI King Coffee tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và địa phương, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành cà phê, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ nhân, barista cùng đông đảo người dân và du khách trong nước và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 21/12/2025-2/1/2026, Lễ hội Di sản cà phê Toàn cầu 2025 bao gồm chuỗi hoạt động phong phú: lễ khai mạc và bế mạc nghệ thuật quy mô lớn; không gian trải nghiệm văn hóa cà phê quốc tế, hành trình toa tàu di sản, tranh nghệ thuật làm từ hạt Robusta Việt Nam, cuộc thi Barista toàn cầu, các phiên hội thảo chuyên đề và hội nghị quốc tế về tương lai ngành cà phê. Mỗi hoạt động không chỉ là trải nghiệm, mà còn là cơ hội để giao lưu, hợp tác và lan tỏa giá trị cà phê Việt ra thế giới.

Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm lan tỏa các giá trị di sản-bền vững-đổi mới-kết nối, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, đầu tư và giao lưu văn hóa quốc tế cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu là một hành trình dài hạn nhằm bảo tồn, nâng tầm và lan tỏa những giá trị bền vững của cà phê Việt Nam - đặc biệt là di sản Robusta - trong dòng chảy chung của cà phê thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh cà phê từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một sản phẩm nông nghiệp hay ẩm thực thông thường để trở thành một biểu tượng văn hóa, một di sản sống gắn với lịch sử, đời sống và bản sắc của nhiều quốc gia trên thế giới.

Không chỉ là vùng sản xuất cà phê chất lượng cao lớn nhất của Việt Nam, Lâm Đồng còn là nơi hội tụ các xu hướng sáng tạo, chế biến sâu, văn hóa thưởng thức và du lịch cà phê. Chính vì vậy, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gặp gỡ hài hòa giữa thiên nhiên, con người, di sản và khát vọng vươn ra thế giới.

Thông qua các không gian trải nghiệm, triển lãm, giao lưu văn hóa và hội nghị quốc tế, lễ hội sẽ tạo một diễn đàn mở, nơi cà phê Việt Nam được đặt trong dòng chảy chung của di sản cà phê thế giới, nơi các giá trị cà phê được đối thoại, kết nối và lan tỏa cùng với các nền văn hóa cà phê đặc sắc đến từ nhiều quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập & CEO TNI King Coffee khẳng định cà phê đã có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Từ những vùng đất đầu tiên trên Tây Nguyên, đến nay, hơn 600.000 hécta cà phê đang nuôi sống hàng triệu hộ dân. Hạt cà phê Việt Nam đã có mặt ở hơn 100 quốc gia, đóng góp hàng tỷ đôla cho nền kinh tế. Nhưng giá trị của cà phê Việt không chỉ nằm ở sản lượng hay con số. Giá trị lớn hơn nằm ở bản sắc, ở tinh thần lao động bền bỉ, và ở niềm tự hào được chắt lọc trong từng hạt cà phê.

Lễ hội Di sản cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ nhất được xác định là bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn, hướng đến mục tiêu định hình Lâm Đồng trở thành thủ phủ cà phê Việt Nam, nơi hội tụ các giá trị cốt lõi của ngành cà phê từ vùng nguyên liệu, chế biến sâu đến đổi mới sáng tạo, kết nối quốc tế.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu cao nguyên cùng bề dày lịch sử phát triển cà phê, Lâm Đồng đang từng bước chuyển mình từ vùng sản xuất trọng điểm trở thành trung tâm tích hợp của chuỗi giá trị cà phê, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa bản sắc cà phê Việt Nam ra thế giới.

Thông qua lễ hội, Lâm Đồng được định vị là không gian đối thoại quốc tế của ngành cà phê, nơi các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng cùng gặp gỡ, chia sẻ tri thức, kết nối đầu tư và kiến tạo những sáng kiến cho tương lai ngành cà phê Việt Nam trong dài hạn, nơi câu chuyện về Robusta Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa, sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho các sáng kiến hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững trong tương lai.

Trong đêm khai mạc, đông đảo khán giả, du khách đã thưởng lãm chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bay lên di sản cà phê toàn cầu,” được dàn dựng công phu, với chỉ đạo của giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Nguyễn Cường, các đạo diễn: Hồng Hoa, Nghệ sỹ Nhân dân Y Sanh Alio, nhạc sỹ Võ Cường, biên đạo múa Ngọc Hiến-Hải Yến, với các giai điệu, vũ điệu bất hủ của Tây Nguyên, các nhạc phẩm dân gian Ethiopia, Brazil, Italy…