Những điểm đến du lịch đáng chú ý tại Singapore trong tháng 4

(Ngày Nay) - Với sự pha trộn giữa đô thị hiện đại, xanh sạch kết hợp các hoạt động văn hoá đa dạng, Singapore là điểm đến du lịch đáng chú ý với du khách Việt Nam trong dịp nghỉ lễ tháng 4.

Nhiều trải nghiệm phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, ArtScience Museum giới thiệu triển lãm quy mô lớn “Flesh and Bones: The Art Of Anatomy” (tạm dịch: Giải phẫu học qua lăng kính nghệ thuật). Sự kiện mở cửa xuyên suốt tháng 4, tập trung khám phá các khoa học, nghệ thuật và tập quán văn hoá xoay quanh cơ thể người qua nhiều thế kỷ qua hơn 160 tác phẩm.

Triển lãm là hành trình trải nghiệm ấn tượng về thị giác và thông điệp, tạo ra không gian đa giác quan cấu thành bởi các hiện vật khoa học. Với sự kết hợp độc đáo giữa góc nhìn toàn cầu và giá trị Á châu, “Flesh and Bones: The Art Of Anatomy” mang đến trải nghiệm văn hoá sâu sắc cho du khách, khác biệt so với các bảo tàng truyền thống.

Một điểm đến thú vị khác trong hành trình khám phá Singapore là sân khấu siêu nhạc kịch “Les Misérable” (Những người khốn khổ). Sau chuyến lưu diễn quốc tế thu hút hơn 1 triệu khán giả toàn cầu, vỡ diễn lừng danh này sẽ được tái hiện tại Nhà hát Sands Theatre cho đến hết ngày 10/5. Tập trung tối đa vào âm nhạc và kỹ nghệ biểu diễn, chương trình thổi “làn gió mới” cho tác phẩm kinh điển cùng tên của Victor Hugo.

Các ca khúc quen thuộc với khán giả như “I Dreamed A Day”, “Stars” và “One Day More” được thể hiện bởi dàn nghệ sĩ quốc tế, trong đó có giọng ca Broadway Leo Salonga, hứa hẹn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.“Les Misérable” là nơi du khách có thể “chậm lại” giữa nhịp sống sôi động của Singapore, tận hưởng đêm diễn tổng hòa trọn vẹn các yếu tố văn hoá, giải trí và du lịch.

Ngoài các địa danh quen thuộc, Icon Link@ClubStreet là điểm dừng chân mới cho du khách ngay tại Chinatown. Với không gian ngầm rộng gần 1.860 mét vuông, khu phức hợp vừa là con đường kết nối trung tâm, vừa cung cấp nhiều lựa chọn ẩm thực và mua sắm cho du khách. Bên cạnh ẩm thực, nơi đây còn có nhiều cửa hàng chăm sóc sức khoẻ, thời trang và phong cách sống, đồng thời trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ nét đặc trưng của Chinatown.

Bên cạnh những sự kiện trong tháng 4, sân khấu âm nhạc Singapore hứa hẹn bùng nổ với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Guns N’ Roses tại SVĐ Quốc gia Singapore vào 25/11. Đây là cơ hội để du khách Việt Nam trải nghiệm âm nhạc quốc tế, với khoảng cách địa lý chỉ cách một chuyến bay 2-3 tiếng.

Điểm đến văn hoá hàng đầu thế giới

Theo giải thưởng Travelers’ Choice của Tripadvisor, Singapore được xếp hạng là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2026, vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng như Paris, Rome và Kyoto. Bản sắc của “Đảo quốc Sư Tử” được thể hiện qua sự đa dạng của cảnh quan hiện đại, không gian xanh kết hợp với nền ẩm thực phong phú. Được ví như một thành phố “bước ra từ những trang truyện khoa học viễn tưởng”, Singapore mang đến sự đối lập thú vị, nơi truyền thống và đổi mới cùng tồn tại một cách hài hoà.

Chỉ trong một ngày, du khách có thể dễ dàng chuyển từ các khu ẩm thực bình dân đến những điểm tham quan biểu tượng như Vườn Bách thảo Singapore Botanic Gardens, nhà kính Cloud Forest hay công viên nước Adventure Cove. Sự công nhận của cộng đồng quốc tế càng khẳng định vị thế du lịch của Singapore: một điểm đến nơi văn hoá không chỉ gói gọn trong các bảo tàng, mà hiện hữu sống động trong từng nhịp sống thường nhật, trong kiến trúc, thiên nhiên và con người.