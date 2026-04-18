Ninh Bình tổ chức Tuần Du lịch 2026 với chủ đề “Hành trình di sản qua các thời đại”

(Ngày Nay) - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ chính thức diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, con người, giá trị văn hóa - lịch sử cùng tiềm năng du lịch của vùng đất di sản.

Theo Kế hoạch số 94/KH-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 26/3/2026, Tuần Du lịch năm nay không chỉ tập trung nâng cao thương hiệu du lịch Ninh Bình mà còn hướng đến việc xây dựng một sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang bản sắc riêng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Sự kiện sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trọng điểm của tỉnh, bao gồm Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch Tam Chúc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) và các xã ven biển như Hải Thịnh, Hải Tiến, Giao Ninh. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình là cơ quan thực hiện chính, phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các sở ban ngành và các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết: “Ninh Bình cũng là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa với mật độ di sản dày đặc, hệ thống lễ hội phong phú và đời sống tín ngưỡng đặc sắc. Các giá trị văn hóa phi vật thể, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực địa phương đã tạo nên một không gian văn hóa sống động, giàu bản sắc, có khả năng chuyển hóa thành các sản phẩm du lịch và công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao.”

“Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, tỉnh Ninh Bình đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Lượng khách, doanh thu du lịch tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng dịch vụ”, ông Bùi Văn Mạnh cho biết thêm.

Theo đó, trong Quý I năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng số lượt khách đến các khu, điểm du lịch đạt gần 9,905 triệu lượt, tăng 20,91% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 1,718 triệu lượt, tăng 22,46%; tổng số ngày khách lưu trú đạt gần 1,815 triệu ngày khách, tăng 19,81%. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 10.053 tỷ đồng, tăng 18,07% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến, chuỗi hoạt động phong phú sẽ bắt đầu bằng Chương trình Khai mạc Tuần Du lịch vào cuối tháng 5 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng. Ngay buổi sáng hôm sau, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, mang đến cho du khách và đại biểu trải nghiệm cánh đồng lúa chín vàng cùng đoàn rước lễ vật nông sản và các tiết mục biểu diễn ca nhạc, dân ca, nghệ thuật dân tộc tại bến Thánh, hang Cả, hang Hai, hang Ba.

Một điểm nhấn khác là Lễ hội Âm nhạc Sáng tạo Tràng An (FORESTIVAL), dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5/2026 tại Quần thể danh thắng Tràng An. Với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”, lễ hội sẽ kết hợp các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật và nghệ thuật đa phương tiện, khai thác giá trị văn hóa - khảo cổ của di sản. Du khách còn có cơ hội tham gia các tour chuyên đề khám phá các điểm khảo cổ và thưởng thức đêm trình diễn nghệ thuật tổng hợp với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Bên cạnh đó, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25/4/2026 tại Khu du lịch Tam Chúc với chủ đề “Giao thoa văn hoá - Lan toả năng lượng - Gắn kết tình hữu nghị”, quy tụ các đoàn nghệ thuật từ Việt Nam và Nhật Bản.

Song song với đó, chương trình Khai mạc Mùa Du lịch Biển Ninh Bình 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 22/4 đến 01/5/2026 tại Khu du lịch biển Thịnh Long và các xã ven biển. Sự kiện này sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch biển mùa hè, không gian quảng bá OCOP và ẩm thực biển với 50-80 gian hàng, cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật cà kheo và văn nghệ truyền thống.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần Du lịch, tỉnh còn tổ chức Tour chụp ảnh “Mùa vàng Tam Cốc”, chương trình khảo sát giới thiệu sản phẩm du lịch mới (Famtrip - Presstrip), Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Du lịch Ninh Bình” tại bến thuyền Tam Cốc, cùng chuỗi biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm và dân ca ba miền tại các điểm du lịch. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống giữa các thôn xóm cũng sẽ được tổ chức vào buổi tối tại sân bến thuyền Đình Các.

Ban tổ chức đặt mục tiêu đón trên 600.000 lượt khách trong 10 ngày, đạt tăng trưởng du lịch 25% so với cùng kỳ và công suất phòng lưu trú vượt 85%. Toàn bộ sự kiện sẽ được triển khai theo định hướng du lịch xanh, bền vững và chuyển đổi số, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường di sản.

Ban tổ chức cam kết tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường kiểm soát giá dịch vụ để bảo vệ quyền lợi du khách và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin kịp thời.

Với chuỗi hoạt động đa dạng và giàu bản sắc, Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Ninh Bình như một điểm đến di sản hấp dẫn hàng đầu cả nước.