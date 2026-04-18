Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026

(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với gần 1.000 di tích được xếp hạng, 5 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể và bảo vật quốc gia. Nổi bật là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng – nơi thờ các Vua Hùng, gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó, Lễ hội Đền Hùng hằng năm là sự kiện văn hóa trọng đại của quốc gia, là dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, năm 2026, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội dung. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra phong phú, có sự tham gia của các địa phương trong tỉnh, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho nhân dân và du khách. Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ giới thiệu tới du khách nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, các loại hình nghệ thuật dân gian như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân, cùng các điểm đến tiêu biểu như Khu di tích Tây Thiên, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, thông qua các hoạt động, tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 mở màn bằng tiết mục “Âm vang nguồn cội” với dàn trống hội kết hợp ca khúc “Đất Tổ tìm về” do ca sỹ Quách Mai Thy cùng các nghệ sỹ, diễn viên thể hiện đã tạo không khí trang nghiêm, hào hùng.

Chương trình tiếp tục với 3 chương được dàn dựng công phu, xuyên suốt từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai. Chương 1 có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội”, tái hiện sinh động huyền tích dựng nước qua kịch múa “Con Rồng cháu Tiên” do Nghệ sỹ Nhân dân Trọng Bình và Thúy Ngần thể hiện, cùng các tiết mục âm nhạc, trình diễn ánh sáng khắc họa không gian văn hóa thời đại Hùng Vương.

Chương 2 “Về miền di sản” là những làn điệu đậm đà bản sắc như hát xoan do Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch cùng các nghệ sỹ, học sinh biểu diễn; hòa tấu chiêng Mường, dân ca truyền thống…, góp phần tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Chương cuối “Phú Thọ vươn mình cùng đất nước” khép lại chương trình với các tiết mục nghệ thuật hiện đại do các ca sỹ Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Lê Vân thể hiện, mang đến sắc thái tươi mới, thể hiện hình ảnh một Phú Thọ năng động, hội nhập và phát triển. Ca khúc “Phú Thọ - Sắc xuân ngày mới” do Quách Mai Thy và Tuấn Ngọc cùng toàn thể nghệ sỹ biểu diễn trong chương này cũng đã tạo điểm nhấn, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, chương trình không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật của lễ khai mạc, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ, quảng bá hình ảnh Phú Thọ tới đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài nước.