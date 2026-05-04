Những điều cần biết về virus Hanta

(Ngày Nay) - Virus Hanta được xác định là nguyên nhân bùng phát ổ dịch ngày 3/5 trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius trên hành trình tại Đại Tây Dương, khiến 3 người tử vong và nhiều người mắc bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các cuộc điều tra chi tiết về vụ việc đang được tiến hành, bao gồm cả việc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra dịch tễ học, cũng như giải trình tự gene của virus.

Virus Hanta chủ yếu lây lan qua tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc nước tiểu, nước bọt hoặc phân của chúng, đặc biệt là khi chất này bị xáo trộn và bay vào không khí, gây nguy cơ hít phải. Con người thường tiếp xúc với virus Hanta xung quanh nhà, cabin hoặc nhà kho, đặc biệt là khi dọn dẹp những không gian kín ít thông gió hoặc những khu vực có phân chuột.

WHO cho biết dù hiếm khi xảy ra, virus Hanta cũng có thể lây lan trực tiếp giữa người với người. Nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh chóng và trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh có thể bắt đầu với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau cơ và có thể là đau đầu. Theo Tiến sĩ Sonja Bartolome, của Trung tâm Y tế UT Southwestern tại Dallas, ở giai đoạn đầu mắc bệnh, khó phân biệt được giữa nhiễm virus Hanta và bị cúm. Các triệu chứng của hội chứng phổi do virus Hanta thường xuất hiện từ 1-8 tuần sau khi tiếp xúc với động vật gặm nhấm nhiễm virus. Khi nhiễm trùng tiến triển, bệnh nhân có thể cảm thấy tức ngực do tràn dịch màng phổi.

Hội chứng khác do virus Hanta gây ra, sốt xuất huyết kèm hội chứng thận, thường phát triển trong vòng 1-2 tuần sau khi tiếp xúc. Tỷ lệ tử vong khác nhau tùy thuộc vào loại virus Hanta gây bệnh. Theo CDC, hội chứng phổi do virus Hanta gây tử vong đối với khoảng 35% người mắc bệnh, trong khi tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết kèm hội chứng thận dao động từ 1- 15% số bệnh nhân.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng virus Hanta đã tồn tại hàng thế kỷ. Các đợt bùng phát được ghi nhận ở châu Á và châu Âu. Ở bán cầu Đông, virus này có liên quan đến sốt xuất huyết và suy thận. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, một nhóm virus Hanta chưa từng được biết đến trước đây mới xuất hiện ở vùng Tây Nam nước Mỹ và là nguyên nhân gây ra bệnh hô hấp cấp tính, hiện được gọi là hội chứng phổi do virus Hanta.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ bắt đầu theo dõi virus này sau đợt bùng phát năm 1993 tại vùng Four Corners, khu vực giao nhau giữa Arizona, Colorado, New Mexico và Utah.

Căn bệnh này thu hút sự chú ý vào năm 2025, sau khi vợ của cố diễn viên Gene Hackman, bà Betsy Arakawa, qua đời vì nhiễm virus Hanta ở New Mexico.

Hiện chưa có phương pháp điều trị hay chữa khỏi đặc hiệu, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, như lý do bệnh có thể nhẹ ở một số người và rất nặng ở những người khác, cũng như cách thức hình thành kháng thể. Các chuyên gia cho biết cách tốt nhất để tránh lây nhiễm là hạn chế tối đa tiếp xúc với chuột và phân của chúng. Chuyên gia khuyến cáo sử dụng găng tay bảo hộ và dung dịch thuốc tẩy để dọn dẹp phân chuột.