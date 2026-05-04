WHO xác nhận các ca tử vong do virus Hanta trên tàu du lịch Đại Tây Dương

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi vừa đưa ra thông báo chính thức về một sự cố y tế nghiêm trọng xảy ra trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius đang hành trình trên Đại Tây Dương. Các báo cáo đưa ra tối 3/5 xác nhận đã có ít nhất 3 người tử vong, trong đó kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm khẳng định có sự xuất hiện của virus Hanta – một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.

Theo thông tin từ WHO, cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các nhà vận hành tàu và chính quyền các quốc gia liên quan để xử lý ổ dịch phát sinh khi con tàu đang trong lộ trình từ Ushuaia, Argentina đến Cape Verde. Trong số các nạn nhân tử vong, một cặp vợ chồng lớn tuổi gồm người chồng 70 tuổi tử vong ngay trên tàu và người vợ 69 tuổi qua đời sau khi được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Johannesburg, Nam Phi. Thi thể của người chồng được đưa đến đảo Saint Helena, một lãnh thổ của Vương quốc Anh trên biển Nam Đại Tây Dương. Ngoài 3 ca tử vong đã được ghi nhận, cơ quan y tế còn phát hiện thêm năm trường hợp nghi nhiễm khác, trong đó một bệnh nhân hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi với tiên lượng nặng.

Đại diện Bộ Y tế Nam Phi, ông Foster Mohale cho biết các cuộc điều tra dịch tễ học và giải trình tự gen của virus đang được tiến hành khẩn trương để xác định chủng loại và nguồn gốc lây nhiễm cụ thể. WHO hiện đóng vai trò điều phối nhằm thực hiện các biện pháp sơ tán y tế đối với những hành khách có triệu chứng, đồng thời tiến hành đánh giá toàn diện rủi ro sức khỏe cộng đồng cho toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn còn lại trên tàu MV Hondius.

Tàu MV Hondius được liệt kê là tàu du lịch khám phá vùng cực trên trang web của một số công ty du lịch. Tàu được điều hành bởi công ty du lịch Oceanwide Expeditions có trụ sở tại Hà Lan. Một trong những hành trình du lịch của tàu khởi hành từ Ushuaia đến Cape Verde, với các điểm dừng chân tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena. Theo một số trang web theo dõi tàu trực tuyến, tàu MV Hondius đã ở ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde, hôm 3/5. Tàu có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn.

Virus Hanta là loại virus thường lây truyền sang người thông qua tiếp xúc với chất thải của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh. Dù trường hợp lây lan từ người sang người được đánh giá là hiếm gặp, nhưng loại virus này có thể dẫn đến hội chứng suy hô hấp nghiêm trọng và đòi hỏi các biện pháp can thiệp y tế tức thời. Sự việc trên tàu MV Hondius một lần nữa báo động về công tác kiểm soát an toàn dịch bệnh trong môi trường du lịch biển quốc tế.