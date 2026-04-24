Cảnh báo gia tăng bệnh nhân đột quỵ mùa nắng nóng

(Ngày Nay) - Dù chưa chính thức bước vào cao điểm mùa hè song thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây ghi nhận nền nhiệt tăng, nắng nóng kéo dài. Tại nhiều cơ sở y tế, số bệnh nhân nhập viện do đột quỵ có xu hướng gia tăng, đáng lo ngại khi không chỉ người cao tuổi mà cả người trẻ cũng trở thành đối tượng mắc bệnh.

Tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (phường Buôn Ma Thuột), số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị đột quỵ tăng khoảng 10-20% so với thời điểm trước. Trung bình mỗi ngày, Khoa tiếp nhận từ 3-5 ca đột quỵ.

Theo ghi nhận, không chỉ các bệnh nhân lớn tuổi, trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi bị đột quỵ cũng gia tăng. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh lý ngày càng trẻ hóa, người dân không được chủ quan, lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe. Trường hợp em trai chị H’ Tha Ly Niê Kđăm (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) là một ví dụ điển hình. Bệnh nhân mới 33 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và béo phì nhưng không uống thuốc điều trị thường xuyên. Vài ngày trước, gia đình phát hiện bệnh nhân trong tình trạng ngồi gục đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não. Khi nhập viện, bệnh nhân không nói được, liệt nửa người. Hiện tại, dù đã tỉnh táo hơn nhưng bệnh nhân vẫn còn yếu, cần điều trị lâu dài.

Bác sĩ Nguyễn Minh Cường, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài là yếu tố gián tiếp làm gia tăng đột quỵ thông qua các cơ chế như, mất nước, rối loạn điện giải, thay đổi huyết áp đột ngột... Những đối tượng nhạy cảm gồm người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh lý nền như, cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch...

Người dân cần chủ động bổ sung đủ nước, hạn chế thay đổi môi trường nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa. Đặc biệt, người có bệnh nền phải tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ để kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe, bác sĩ Cường khuyến cáo.

Đối với bệnh lý đột quỵ bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện trong “khung giờ vàng” 4,5 giờ trở lại giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng nặng nề.

Tương tự, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (phường Tân An), số ca đột quỵ nhập viện trong khoảng hai tháng gần đây cũng gia tăng, bao gồm cả nhồi máu não và xuất huyết não.

Ông Nguyễn Thanh (sinh năm 1958, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh diễn biến rất đột ngột. Khi đang ăn cơm, ông bất ngờ tê tay, chân, mất ý thức, được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe đã hồi phục khoảng 50%.

Trong khi đó, bà Võ Thị Hồng Liên (phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện trong tình trạng đột quỵ sau khi xuất hiện triệu chứng choáng váng, mệt mỏi vào buổi tối. Đến rạng sáng, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng hiện bà vẫn bị liệt nửa người, mất cảm giác ở chân.

Theo bác sĩ Bùi Hoàng Luân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đối với bệnh lý đột quỵ, “thời gian là vàng ”, mỗi phút trôi qua có khoảng 2 triệu tế bào thần kinh bị chết đi. Vì vậy, ngay khi bệnh nhân nhập viện, bệnh viện lập tức kích hoạt đơn vị đột quỵ (gồm bác sĩ cấp cứu, hồi sức tích cực, can thiệp mạch và chẩn đoán hình ảnh), tiến hành thăm khám, xử trí nhanh nhằm tối ưu “thời gian vàng”, cứu sống bệnh nhân.

Khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như, yếu tay chân, méo mặt, nói khó, mất thăng bằng... nên đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị. Đối với bệnh lý đột quỵ nhồi máu não, nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong “khung giờ vàng” từ 4,5 giờ trở lại, có thể sử dụng các biện pháp can thiệp tiêu sợi huyết, giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng nặng nề, bác sĩ Luân thông tin.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm thiểu số ca đột quỵ, bảo vệ sức khỏe người dân.