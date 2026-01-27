Concert pháo hoa quốc gia do Sun Group tài trợ: Vì sao bùng nổ đến vậy?

(Ngày Nay) - Sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ diễn viên đông kỷ lục, pháo hoa xuyên suốt chương trình nghệ thuật…. là những yếu tố làm nên thành công cho “concert pháo hoa quốc gia” tối 23/1 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Dấu ấn nhà tài trợ và đồng hành tổ chức Sun Group được khắc họa đậm nét qua hàng loạt kỷ lục.

Vượt khỏi khuôn khổ một chương trình chính luận truyền thống, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” đã trở thành “siêu concert” tầm vóc quốc gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Với quy mô sân khấu chưa từng có tiền lệ, quy tụ công nghệ, kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao, chương trình đã mở ra một chuẩn mực mới cho các sự kiện văn hóa tầm vóc lớn tại Việt Nam thời gian tới.

Sân khấu chưa từng có tiền lệ

Được dàn dựng trên sân khấu nghệ thuật “cực đại” có diện tích lớn nhất Việt Nam hơn 10.000m2, màn hình LED hơn 3.000 m² - kỷ lục về diện tích hiển thị, huy động hơn 3.000 thiết bị âm thanh, ánh sáng. Công nghệ mapping sử dụng hệ thống 26 máy chiếu laser hiện đại nhất hiện nay. SVĐ quốc gia Mỹ Đình trở thành sàn diễn 3D mapping, kết hợp hiệu ứng laser, mở ra một không gian nghệ thuật đa lớp, đa chiều, “chiêu đãi” mọi giác quan từ “nghe – nhìn – cảm”.

Trong không gian ấy, từng thước phim lịch sử, những khúc tráng ca về Đảng, đất nước và con người Việt Nam không chỉ được truyền tải qua giọng hát mà còn được diễn đạt bằng hoạt cảnh, chuyển động ánh sáng sân khấu và pháo hoa, tạo nên những trường đoạn sống động, hào hùng.

Theo tiết lộ từ Ban Tổ chức, chương trình quy tụ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đông đảo, với quy mô hiếm có, gần 10.000 người. Đặc biệt, nhiều hoạt cảnh được dàn dựng công phu, có những tiết mục như màn trống hội với hơn 2.500 diễn viên và hơn 1.000 trống hội các loại, tạo nên không gian nghệ thuật hùng tráng, vang vọng khí thế non sông.

Đại nhạc hội pháo hoa lớn chưa từng có

Và “vedette” của sự kiện là trận địa pháo hoa nghệ thuật quy mô chưa từng có, với gần 10.000 đơn vị pháo tầm cao cùng hệ thống hỏa thuật hiện đại, tương đương quy mô những sự kiện quốc tế lớn. Khoảng 80 chuyên gia đã tham lắp đặt vận hành, sử dụng hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, giúp pháo khớp theo nhạc gần như tức thời - một tiêu chuẩn chỉ thấy ở các Festival pháo hoa lớn trên thế giới.

Trận địa 950 giàn phun, hơn 4.400 ống pháo hỏa thuật cùng hơn 4.600 pháo hoa nổ tầm cao, lập trình đa dạng hiệu ứng: từ hình ảnh, bố cục, hiệu ứng âm thanh, thị giác…biến hóa liên tục giữa trời đêm Hà Nội.

Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức một chương trình “đại nhạc hội pháo hoa” quy mô, khi pháo hoa là “người dẫn chuyện” xuyên suốt, dẫn dắt, kết nối cảm xúc khán giả bùng nổ theo từng lớp cao trào.

Đêm nghệ thuật khép lại bằng bức tranh bầu trời rực sáng niềm tự hào, nơi những đóa hoa hướng dương vàng rực bung nở, cẩm tú cầu 7 sắc cầu vồng, hình tượng cây tre Việt Nam uy nghi, kiên cường và sao vàng 5 cánh, trái tim Việt Nam lần lượt hiện ra, tạo nên khúc hoan ca của niềm tin, khát vọng. Đây cũng là lần đầu tiên, nhiều chủng loại pháo hoa nghệ thuật, với những tạo hình độc đáo, được trình diễn tại Việt Nam.

Pháo hoa đưa sân khấu sự kiện vượt khuôn khổ SVĐ Mỹ Đình, vượt ra ngoài giới hạn mặt đất, lan tỏa lên bầu trời và bừng sáng mọi góc nhìn. Dù ngồi trong khán đài hay ngoài SVĐ, trên tầng cao, xa hay gần, người dân thủ đô đều được ngắm trọn vẹn pháo hoa.

Sun Group: Khẳng định năng lực tổ chức

Tạo nên thành công của “concert pháo hoa quốc gia” không thể không kể đến vai đồng hành tham gia tổ chức và tài trợ của Sun Group.

Là “kiến trúc sư trưởng” thiết kế các chương trình nghệ thuật đa phương tiện kết hợp pháo hoa đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà, Tập đoàn Sun Group đã huy động đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Nhà máy Z121 – đơn vị từng giành danh hiệu Á quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 để kiến tạo nên “trận địa pháo hoa” lừng lẫy thủ đô. Ngoài ra, Sun Group đã cùng với thành phố Hà Nội tổ chức “đại sự kiện” quốc gia có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra quy củ, thành công, an toàn, có sức lan tỏa lớn.

Đặc biệt, đây là chương trình nghệ thuật quy mô đầu tiên ghi dấu ấn tiên phong cho định hướng phát triển văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nêu trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về kêu gọi xã hội hóa đầu tư cho văn hóa.

Chính sự tận tâm, tận lực của đội ngũ và việc quy tụ sức người, trí tuệ nhiều tầng lớp đã tạo sức mạnh tổng lực, từ đó mở ra một chương mới cho hoạt động tổ chức sự kiện văn hóa tại Việt Nam quy mô lớn.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ hòa cùng những màn pháo hoa vang trời, quy mô đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” đã khẳng định năng lực tổ chức không thua kém các nền công nghiệp văn hóa phát triển trên thế giới.

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả thủ đô

Cuối cùng, điều làm nên thành công vượt khỏi quy mô một chương trình nghệ thuật đó là sự hưởng ứng, lan tỏa của khán giả thủ đô trước – trong và sau sự kiện. Hàng vạn người dân có mặt bên trong, bên ngoài SVĐ Mỹ Đình tối 23/1 để thưởng thức chương trình nghệ thuật, chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đỉnh cao. Đồng thời, thông tin, hình ảnh về đêm diễn, về pháo hoa nghệ thuật được lan tỏa trên mọi nền tảng truyền thông, với sự hưởng ứng tích cực.