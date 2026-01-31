Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên

(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên

Trên diện tích 6,88 ha, Si Pa Phìn là ngôi trường đầu tiên về đích ngoạn mục, trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 1

Trước đây, con đường đến lớp của học sinh xã Si Pa Phìn (Điện Biên) gập ghềnh, gian nan khi các thôn bản nằm rải rác, cách xa nhau, mùa mưa đường đến trường càng thêm nguy hiểm bởi nguy cơ lũ quét. Nay, trường mới được đầu tư khu nội trú với 120 phòng dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên đã góp phần giải bài toán ăn ở, sinh hoạt tập trung, tạo điều kiện để thầy và trò yên tâm dạy và học.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 2

Dưới nắng ấm vùng biên, ngôi trường mới hiện lên khang trang với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ: 31 phòng học đạt chuẩn, 14 phòng bộ môn cùng các không gian chức năng như phòng thiết bị giáo dục, phòng tư vấn học đường và thư viện.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 3

Học sinh được trang bị thông hệ thống phòng học đa chức năng hiện đại, khơi gợi cảm hứng học tập.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 4

Không gian phòng đa năng được thiết kế linh hoạt, trang bị bảng thông minh, máy tính bảng hiện đại,…phục vụ các môn khoa học – công nghệ, tạo điều kiện để học sinh thực hành ngay trong giờ học, hỗ trợ trực quan cho việc giảng dạy của giáo viên.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 5

Từ phòng học ứng dụng khoa học - công nghệ, học sinh Si Pa Phìn sẽ có điều kiện tiếp cận kiến thức một cách bài bản, thúc đẩy tinh thần tìm tòi, khám phá,…qua đó từng bước hình thành và hoàn thiện những kỹ năng của công dân toàn cầu.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 6

Phòng học chức năng dành cho môn âm nhạc được thiết kế hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng khiếu nghệ thuật. Hệ thống nhạc cụ được trang bị đầy đủ, từ nhạc cụ hiện đại như đàn organ đến nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tính…giúp các em vừa học tập, vừa nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 7

Còn đây là không gian cho học sinh Si Pa Phìn thỏa sức sáng tạo, phát triển năng khiếu hội họa, mỹ thuật.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 8

Để xây nền tảng cho thế hệ người Việt Nam mới có đủ thể lực để làm việc, cống hiến, ngôi trường hiện đại đã trang bị đầy đủ hệ thống chăm sóc sức khỏe như sân bóng, bể bơi… Ngoài giờ học, thầy và trò có điều kiện vận động, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, gắn kết với nhau. Đây là không gian rèn thể lực “đáng mơ ước” của ngay cả những trường học chuẩn quốc gia tại miền xuôi.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên ảnh 9

Trong niềm háo hức của học sinh, sự phấn khởi của người dân địa phương, các hạng mục cuối cùng của Trường liên cấp Si Pa Phìn đang được gấp rút hoàn thiện. Sau khi khánh thành, hoạt động giáo dục của nhà trường sẽ tiếp tục được Tập đoàn Sun Group bảo trợ, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học lâu dài.

Điện Biên Sun Group Trường học Si Pa Phìn Học sinh Biên giới

Ảnh minh hoạ.
