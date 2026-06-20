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Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học

Lê Hà In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 20/6, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên hai lớp AV31.1B2HPH và LH31.1B2HPH, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật.
18 tân cử nhân hạnh phúc nhận tấm bằng của trường Đại học Đà Nẵng
18 tân cử nhân hạnh phúc nhận tấm bằng của trường Đại học Đà Nẵng

Đến dự Lễ tốt nghiệp có Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - PGĐ Trung tâm đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng; Thạc sĩ Dương Thị Ngọc Hòa, Phó trưởng phòng Giáo vụ, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng; TS Phạm Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng thủy sản và công nghệ thực phẩm; cùng các cán bộ nhân viên trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm, phụ huynh, sinh viên cũng như phóng viên báo, đài đến dự.

Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 1
Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 2

Toàn cảnh buổi lễ tốt nghiệp

Trong buổi lễ hôm nay, 18 tân cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và Luật khóa tuyển sinh năm 2024 đã vinh dự được công nhận tốt nghiệp sau hai năm học hành vất vả, vinh dự nhận Bằng tốt nghiệp của Đại học Đà Nẵng dưới hình thức đào tạo từ xa, mở tại trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm.

Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 3

Tập thể lớp AV31.1B2HPH nhận Bằng Tốt nghiệp
Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 4

Lớp LH31.1B2HPH nhận Bằng tốt nghiệp
Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 5

Niềm vui của những tân cử nhân đã hoàn thành khóa học

Tân cử nhân đặc biệt nhất có lẽ là ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV - một thành viên vừa được công nhận tốt nghiệp của lớp Ngôn ngữ Anh AV31.1B2HPH. Tuy là một cán bộ cấp cao của Nhà nước, bận rộn với rất nhiều công việc lập pháp và giám sát, nhưng ông không tự mãn với những gì mình đang có. Năm 2024, vừa là một đại biểu quốc hội mẫn cán ở nghị trường, ông vừa cặm cụi theo học lớp đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng.

Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 6
Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 7

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV - là tân cử nhân vừa được công nhận tốt nghiệp của lớp Ngôn ngữ Anh AV31.1B2HPH.

Tiến sĩ Phạm Văn Quang – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm khẳng định, ông Nguyễn Tuấn Anh là tấm gương sáng về tinh thần “học tập suốt đời”. Hình thức đào tạo từ xa linh hoạt mở tại trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm của Đại học Đà Nẵng đã giúp ông Nguyễn Tuấn Anh cũng như các tân cử nhân hôm nay chủ động tự học để nâng cao trình độ, giúp ông vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Đại biểu Quốc hội, vừa không ngừng tiếp thu thêm kiến thức mới. TS Phạm Văn Quang tin tưởng những tân cử nhân hôm nay sẽ phát huy được hết năng lực, cống hiến hết mình cho công việc mà họ đang công tác.

Niềm vui của những tân cử nhân vừa làm vừa học ảnh 8

Tiến sĩ Phạm Văn Quang – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm xúc động chia vui cùng các tân cử nhân vừa hoàn thành khóa học

Thay mặt cho đơn vị đào tạo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - PGĐ Trung tâm đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng chúc mừng 18 tân cử nhân hai lớp AV31.1B2HPH và LH31.1B2HPH, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật. Bà đánh giá cao những nỗ lực vượt qua rào cản trong việc vừa công tác vừa học tập của các tân cử nhân để được vinh danh trong lễ tốt nghiệp, xứng đáng nhận tấm bằng của Đại học Đà Nẵng - là 1 trong 3 trường đại học vùng trọng điểm quốc gia.

Với truyền thống 32 năm xây dựng và phát triển (1994 - 2026), Đại học Đà Nẵng có 60 trường thành viên và các đơn vị trực thuộc, trong đó Trung tâm đào tạo thường xuyên là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa, cung cấp nguồn nhân lực thiết yếu cho xã hội. Theo bà Thu Hương, trong 30 năm qua, Trung tâm Đào tạo thường xuyên đã cấp hơn 40.000 văn bằng thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Ngôn ngữ Anh, Thương mại điện tử, Luật, Kế toán, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh… cung cấp nguồn nhân lực rất lớn cho cả nước. Trung tâm đã và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, đa dạng hóa các hoạt động đào tạo từ xa, nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân sự trình độ cao cho xã hội hiện đại.

Cũng theo bà Hương, hình thức đào tạo từ xa với chương trình học đúng chuẩn, khoa học, bài bản đã và đang tạo điều kiện tốt cho mọi người khắc phục những khó khăn trong công việc và cuộc sống để hoàn thành chương trình đào tạo, nhận bằng đại học một cách xứng đáng.

Lê Hà
Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm Đại học Đà Nẵng đào tạo từ xa giáo dục

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