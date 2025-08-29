Nỗ lực chuyển đổi số và thúc đẩy khoa học công nghệ

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi việc thực hiện Đề án 06, cần tập trung hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, nhất là các cơ sở gốc quan trọng như đất đai, hộ tịch, y tế, giáo dục...

Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 71/NQ-CP (sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) và Kế hoạch 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị).

34 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết Nghị quyết 71 giao cho các bộ, ngành, địa phương 330 nhiệm vụ, đã hoàn thành 90 nhiệm vụ (có 65 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 25 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn).

Có 4 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn, chưa hoàn thành, gồm: hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng Nghị định quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý thuế.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ theo các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, có 322 nhiệm vụ được giao, đã hoàn thành 136 nhiệm vụ, còn 30 nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đã quá hạn.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với các địa phương, phát hiện ra 26 vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đã giải quyết cơ bản 17 vấn đề, còn 9 vấn đề.

Các vướng mắc tập trung vào thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (các biểu mẫu điện tử tương tác eForms chưa tối ưu; thành phần hồ sơ còn phức tạp; tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn; thiếu điểm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước công dân; còn điểm lõm sóng) và dữ liệu (chưa khai thác được kho quản lý dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân cũ, kho dữ liệu mới chưa có dữ liệu, chưa tái sử dụng được dữ liệu; kết nối, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống của bộ, ngành).

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng cho biết, hiện nhiều xã bị thiếu trang thiết bị, máy móc. Nguồn kinh phí đã có nhưng tiến độ tổ chức mua sắm chậm.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ Tài chính, Công Thương, Công an đã có giải trình cụ thể về các nhiệm vụ đã thực hiện mà chưa được thống kê kịp thời, các nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành và khẳng định cam kết đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Bộ đang chậm muộn 12 nhiệm vụ.

Thứ trưởng này cũng giải trình cụ thể về các nhiệm vụ bị chậm muộn, trong đó Luật Quản lý thuế bị chậm là do lý do khách quan vì chưa đến kỳ họp Quốc hội nên chưa thể trình được.

Đối với nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất của quốc gia, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện 18/82 thủ tục tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cùng với đó nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Không có cách làm dứt điểm, khó hoàn thành nhiệm vụ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao công tác tổng hợp, chuẩn bị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, nếu không có cách làm dứt điểm sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, Phó Thủ tướng chỉ ra, tổng số các nhiệm vụ theo Nghị quyết 71 và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương là 652 nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã quá hạn là 34.

Nêu các vấn đề vướng mắc như thời gian thực hiện nhiệm vụ rất gấp, bộ máy sắp xếp lại đang chưa quen, vận hành chưa được thông suốt, năng lực cán bộ chưa đáp ứng được, chưa đều, nơi thừa, nơi thiếu; các quan điểm, tư duy trong sử dụng cơ sở dữ liệu chưa thống nhất, hạ tầng còn thiếu, nhiều cơ sở dữ liệu chưa dùng được, Phó Thủ tướng phân tích nguyên nhân lớn nhất là bất cập giữa tổ chức thực hiện và các nhiệm vụ được giao nhiều, dẫn đến “chúng ta luôn ở trong thế bị động và chạy theo”.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải nỗ lực hơn nữa, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt.

Cảnh báo với tình hình chậm muộn, quá hạn như hiện nay, trong khi các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều, sẽ dẫn đến không kịp hoàn thành nhiệm vụ của cả năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo các bộ, ngành rà lại toàn bộ 652 nhiệm vụ, bóc tách các nhiệm vụ năm 2025 phải hoàn thành, để thấy rõ mỗi tháng phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cơ quan nào thực hiện.

“Có những nhiệm vụ dễ, nhưng cũng có những nhiệm vụ rất khó, phải bóc tách để theo dõi… Phân loại nhiệm vụ, nhiệm vụ khó thì phải tập trung vào, chủ động điều tiết. Nhiệm vụ nhiều, quá khó thì báo cáo lại Ban Chỉ đạo...,” Phó Thủ tướng nói.

Về các công việc cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cao độ hoàn thiện 4 luật đã đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, làm theo quy trình thủ tục, bám sát các chủ trương, đường lối, kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo chất lượng tốt nhất, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Quốc hội trước ngày 15/9. Cùng với đó, Bộ bắt tay vào xây dựng Luật AI theo nhiệm vụ Trung ương giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký các sản phẩm chiến lược để ưu tiên triển khai ngay, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn, phê duyệt.

Liên quan đến số xã hiện còn chưa mua được thiết bị đầu cuối, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ nắm chắc số xã, có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết 57 để tham mưu cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ để báo cáo kịp thời.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an theo dõi việc thực hiện Đề án 06, trước mắt cần tập trung hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, nhất là các cơ sở gốc quan trọng như đất đai, hộ tịch, y tế, giáo dục, bản án…

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại 34 nhiệm vụ chậm muộn chưa hoàn thành, chú ý 27 nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tháng 8/2025 có khả năng chậm muộn để theo dõi, đôn đốc thực hiện.