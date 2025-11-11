Nỗ lực vươn lên, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho sự phát triển của Thủ đô

(Ngày Nay) - Sáng 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2025 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, các sở, ban, ngành, địa phương thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương sự nỗ lực và kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đi đầu trong phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong năm học 2024 - 2025.

Cùng với cả nước, Thủ đô đang bước vào kỷ nguyên mới. Năm năm tới sẽ là chặng đường phấn đấu để Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, có vị trí xứng đáng ở khu vực và trên thế giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Cùng với khoa học - công nghệ, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phải vươn lên phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự vươn mình phát triển và hội nhập, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quan điểm “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội; chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô. Thành ủy sẽ sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành phát triển bứt phá. Toàn ngành cần xác định rõ trách nhiệm chủ trì tham mưu Thành ủy, UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 71, đối chiếu với tình hình thực tế tại Thủ đô để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trên tinh thần “gương mẫu đi đầu". Toàn ngành hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên" đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô...

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, nâng cao năng lực số cho giáo viên - học sinh. Ngành xây dựng, triển khai các ứng dụng và công cụ giáo dục số thông minh; phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu về việc từng bước triển khai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng các tập thể và cá nhân được vinh danh, khen thưởng. Bộ trưởng đề nghị, trước nhiều thách thức và cơ hội của giai đoạn phát triển mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cần tập trung quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, gương mẫu để dẫn dắt và hỗ trợ giáo dục cả nước. Giáo dục Thủ đô với những thành tựu vượt trội về chất lượng mũi nhọn, chuyển đổi số và quản trị hiện đại phải trở thành trung tâm chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ cho các địa phương khác.

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều bước khởi sắc. Toàn thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh; gần 140.000 cán bộ, giáo viên; 2.954 trường học các cấp; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đạt 80,6%.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện quy định về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025 - 2026; tiếp nhận 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ quận, huyện, thị xã đảm bảo công việc được thông suốt, liền mạch. Trong năm 2025, thành phố có thêm 2 trường chuyên, đưa tổng số trường trung học phổ thông chuyên của Hà Nội lên 4 trường. Tỷ lệ học sinh Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đứng tốp đầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là kết quả cao nhất trong 20 năm gần đây của giáo dục Hà Nội...

Tại lễ tuyên dương, 32 tập thể và 75 cá nhân đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục.