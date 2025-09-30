Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng giới thiệu phiên bản mới: công thức vượt trội, diện mạo bứt phá

(Ngày Nay) - Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng vừa chính thức trình làng phiên bản mới với công thức cải tiến, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, tạo đòn bẩy, mang lại giải pháp tăng cân lành mạnh cho trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được "thay áo" mới với diện mạo, bao bì hiện đại hơn, đồng bộ cùng nhóm sản phẩm cao cấp của Nutifood.

Công thức cải tiến vượt trội

Hơn một thập kỷ qua, GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng đã trở thành “thành viên” thân thiết, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong hành trình cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi. Nay, “anh cả” của hệ sinh thái Nutifood GrowPLUS+ được nâng cấp với bộ đôi dưỡng chất HMO và FOS tăng cường, mang lại nền tảng tiêu hóa khỏe mạnh, đề kháng vững vàng.

Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng giới thiệu phiên bản mới: công thức vượt trội, diện mạo bứt phá ảnh 1
Công thức FDI độc quyền được chứng nhận lâm sàng, nay được tăng cường và bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cho hiệu quả rõ rệt hơn

Cụ thể, hàm lượng HMO được tăng gấp 4 lần giúp nâng cao chỉ số miễn dịch. Đồng thời, tăng thêm 30% chất xơ hòa tan FOS để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. “Cặp đôi” FDI độc quyền này còn được bổ sung các dưỡng chất quen thuộc như MCT, Lysin, Kẽm và Canxi, mang đến hiệu quả tăng cân đều đặn, lành mạnh và bền vững, đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, hỗ trợ trẻ cải thiện tầm vóc hiệu quả.

Một tinh thần hoàn toàn mới

Không chỉ thay đổi về công thức và diện mạo, GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng còn mang đến thông điệp mới: “Đòn bẩy tăng cân – Nâng bật con vẽ chuyện lớn” trong lần ra mắt phiên bản mới này.

Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng giới thiệu phiên bản mới: công thức vượt trội, diện mạo bứt phá ảnh 2
Bao bì mới (đỏ trắng) được thiết kế với tông màu tươi sáng, hiện đại và thân thiện hơn so với bao bì cũ (đỏ vàng)

“Lời nhắn” này nhấn mạnh rằng dẫu “chuyện lớn” của con đôi khi chỉ là một ước mơ ngây ngô hay khát vọng trở thành siêu anh hùng giải cứu cả vũ trụ, thì con vẫn cần một nền tảng thể chất khỏe mạnh và sức đề kháng vững vàng để biến ước mơ thành hiện thực.

Chính vì thế, thông qua lần “thay áo” này, nhãn hàng muốn khẳng định rõ hơn vai trò “hậu phương” đồng hành cùng cha mẹ làm “đòn bẩy” tiếp sức, “nâng bật” con vững vàng chinh phục những “chuyện lớn”.

Dấu mốc mới trong hành trình nâng chuẩn dinh dưỡng

Ra đời từ năm 2012, “anh cả” GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng là sản phẩm tiên phong trong hệ sinh thái, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cân cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi.

Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng giới thiệu phiên bản mới: công thức vượt trội, diện mạo bứt phá ảnh 3
Mẹ thêm yên tâm với bộ đôi dưỡng chất HMO và FOS được tăng cường trong sản phẩm GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng, mang lại nền tảng tiêu hóa khỏe mạnh, đề kháng vững vàng cho bé

Sau hơn mười năm có mặt trên thị trường, sản phẩm đã góp phần chung tay cùng Chính phủ thay đổi tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em Việt Nam.

Với lần ra mắt phiên bản mới này, Nutifood mong muốn mang đến giải pháp dinh dưỡng ngày càng tối ưu, giúp thúc đẩy cả chiều cao lẫn cân nặng cho trẻ em Việt. Đây không chỉ là một bước đột phá trong công nghệ dinh dưỡng mà còn là minh chứng cho cam kết bền bỉ của Nutifood trên hành trình không ngừng đổi mới vì thế hệ trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện.

Nutifood GrowPLUS vượt trội

