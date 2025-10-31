Nutifood ra mắt dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp

(Ngày Nay) - Nutifood chính thức ra mắt 2 dòng sữa công thức cao cấp GippsNature Organic A2 - sản phẩm đầu tiên của thương hiệu dinh dưỡng Úc GippsNature và sữa uống dinh dưỡng Nutifood Australia GrowPlus+ A2. Việt Nam hiện là thị trường đầu tiên được giới thiệu dòng sản phẩm giàu nguồn Đạm quý A2 hữu cơ từ Gippsland Australia.
Sự kiện đáng mong chờ này vừa diễn ra tại Hà Nội

Thương hiệu GippsNature thuộc sở hữu của liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia, do Nutifood - công ty dinh dưỡng 25 năm tại Việt Nam và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi đến từ “thủ phủ bò sữa” Gippsland (Australia) đồng sáng lập tại Melbourne vào tháng 5/2025. Thương hiệu sữa quốc tế được phát triển từ triết lý “thuận tự nhiên”, mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho mọi độ tuổi: từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người cao tuổi. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt, đưa Nutifood trở thành doanh nghiệp Việt tiên phong đồng sáng lập nên thương hiệu sữa Úc cao cấp toàn cầu.

Dinh dưỡng bảo chứng bởi nền tảng khoa học

GippsNature Organic A2 được kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy, bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Australia. Sự kết hợp này mang đến giải pháp dinh dưỡng chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt cho trẻ em Việt Nam.

Sản phẩm sử dụng nguồn đạm A2 hữu cơ tự nhiên quý hiếm, thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt và nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Metrix Consulting, chỉ khoảng 30% bò sữa toàn cầu sản xuất ra được Protein A2, tập trung ở các giống bò thuần chủng lâu đời. Cùng với các quy định khắt khe về trang trại đạt chuẩn, sữa hữu cơ chỉ chiếm 0,9% và sữa A2 Hữu cơ càng khan hiếm hơn - chỉ chiếm 0,014%, so với tổng sản lượng sữa bò trên toàn thế giới.

Vùng nguyên liệu hữu cơ tinh khiết từ Australia

GippsNature Organic A2 sử dụng nguồn sữa từ giống bò A2 thuần chủng, chăn thả tự nhiên tại “thủ phủ bò sữa” Gippsland (bang Victoria, Australia). Với triết lý dinh dưỡng "thuận tự nhiên", bò sữa nơi đây được chăn thả trên những đồng cỏ tươi tốt nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm, lượng mưa thuộc hàng cao nhất cả nước và không khí trong lành từ đại dương bao quanh.

Sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp hơn 130 tuổi nổi tiếng khắp vùng Gippsland - ViPlus Dairy.

Sản phẩm cam kết tối thiểu 75% nguồn nguyên liệu sữa được tinh tuyển từ các trang trại canh tác hữu cơ cho đồng cỏ và chăn nuôi bò sữa không sử dụng hormone tăng trưởng, kháng sinh hay thức ăn biến đổi gen. Đồng thời, quy trình chăm sóc bò sữa để tạo ra nguồn nguyên liệu cho sản phẩm cũng tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết bền vững về vật nuôi và môi trường.

Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt, GippsNature Organic A2 đã đạt Chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Tổ chức Australian Certified Organic.

Tại lễ ra mắt, Nutifood cũng giới thiệu dòng sản phẩm sữa uống dinh dưỡng thương hiệu Nutifood Australia GrowPLUS+ A2, kế thừa nền tảng công thức khoa học vượt trội của GrowPlus+ được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn Úc, chọn lọc nguồn đạm quý A2 thuần chủng cùng mật ong Manuka quý hiếm đặc trưng của Australia.

Trong sự kiện, Nutifood cũng mang đến không gian trải nghiệm thực tế ảo, tái hiện vùng nguyên liệu sạch top đầu thế giới tại Gippsland. Thông qua công nghệ trình chiếu 3D, người tiêu dùng được chiêm ngưỡng những cánh đồng cỏ xanh mướt chân thực, tìm hiểu về cách nông dân nơi đây chăm chút nguồn sữa tinh khiết từ đàn bò tạo nên món quà thiên nhiên GippsNature.

Sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng cho trẻ Việt”

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh tại lễ ra mắt: “Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình. Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. GippsNature và Nutifood Australia chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood”.

Với nền tảng vững chắc về chuyên môn khoa học, nguồn lực sản xuất và kinh nghiệm phát triển hơn hai thập kỷ, Nutifood cam kết bảo chứng chất lượng cho từng sản phẩm GippsNature và Nutifood Australia đến tay người tiêu dùng, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế được duy trì nhất quán tại thị trường Việt Nam.

Ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairycho biết: “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào GippsNature - dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch và tinh tuyển từ Gippsland. Tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang đến trải nghiệm dinh dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam - thị trường đầu tiên mà GippsNature chính thức ra mắt”.

Với số lượng lớn đơn đặt hàng trước, Nutifood đã vận chuyển hàng trăm pallet sữa đầu tiên bằng đường hàng không để sản phẩm nhanh chóng được đến tay người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, cả hai doanh nghiệp sữa hàng đầu sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm cao cấp mới mang thương hiệu GippsNature và Nutifood Australia. Mỗi sản phẩm đều gắn liền với triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên của Australia, theo đuổi sứ mệnh nâng đỡ từng bước phát triển tự nhiên trong hành trình lớn lên của mỗi độ tuổi bằng nền tảng khoa học.

