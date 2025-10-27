Ocean City - Nơi cộng đồng thành đạt cùng kiến tạo chuẩn sống mới

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Tổng thống Putin đánh giá về nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine của Tổng thống Trump (Ngày Nay) - Điện Kremlin mới đây đã tiết lộ về đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin đối với thiện chí chân thành từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump hướng đến giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ có vượt "lằn ranh đỏ" khi leo thang trừng phạt Nga? (Ngày Nay) - Dù áp lệnh trừng phạt với Rosneft và Lukoil, Mỹ dường như vẫn chưa vượt “giới hạn đỏ”. Giới chuyên gia Nga tin rằng kênh đối thoại ngoại giao vẫn còn cơ hội nối lại.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro khi "phải lòng" chatbot AI (Ngày Nay) - Nhiều giáo viên và phụ huynh ở quốc gia châu Đại Dương này hiện lo ngại những học sinh nhỏ tuổi có thể phát triển sự gắn bó tình cảm không lành mạnh với các Chatbot AI.

Nhiều ca bệnh liệt mặt ngoại biên do thay đổi thời tiết (Ngày Nay) - Những ngày gần đây, do thời tiết lạnh thay đổi bất thường, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 6 ca mắc bệnh liệt mặt ngoại biên. Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như méo miệng, mắt nhắm không kín, bác sĩ chẩn đoán liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần nhìn thẳng vào bất cập, yếu kém của ngành Giáo dục (Ngày Nay) - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, quá trình xây dựng Nghị quyết số 71-NQ/TW thể hiện tầm nhìn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc phát triển giáo dục, đào tạo gắn liền với phát triển đất nước.

Giai đoạn 2020-2025 là chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế (Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Xung đột Hamas-Israel: Hamas nhấn mạnh thỏa thuận vẫn ở giai đoạn đầu (Ngày Nay) - Hamas đang cân nhắc tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên tại Dải Gaza kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền năm 2007; mong muốn tiến hành bầu cử như một bước đệm hướng tới việc thống nhất hàng ngũ dân tộc.

Học sinh Hà Nội vô địch Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 (Ngày Nay) - Với tổng điểm cao nhất (215 điểm), học sinh Trần Bùi Bảo Khánh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội) đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.