Olympic mùa Đông 2026: Samsung quảng bá công nghệ và lịch sử đồng hành

(Ngày Nay) - Ngày 5/2, Samsung Electronics Co. cho biết hãng đã khai trương khu trưng bày quảng bá Samsung House nhằm giới thiệu các đổi mới công nghệ cũng như lịch sử đồng hành cùng Olympic, phục vụ khách tham quan và các vận động viên trước thềm Olympic Mùa Đông Milan–Cortina 2026 tại Italy.

Tọa lạc tại tòa nhà lịch sử Serbelloni ở Milan, Samsung House mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công nghệ gắn liền với Olympic, theo dõi các nội dung thi đấu trực tiếp, đồng thời chiêm ngưỡng bộ sưu tập ảnh khoảnh khắc selfie cùng Huy chương Vàng của các vận động viên tham dự Olympic. Bên cạnh đó, địa điểm này còn gây ấn tượng với màn hình ngoài trời cỡ lớn tái hiện khung cảnh những dãy núi tuyết tại Cortina. Ngoài ra, Samsung House được thiết kế như một không gian thư giãn dành cho khách thăm quan và vận động viên, với dịch vụ ẩm thực do đầu bếp đạt sao Michelin Enrico Bartolini phụ trách.

Samsung House chính thức mở cửa vào ngày 4/2 và sẽ hoạt động đến ngày 22/2 trong thời gian diễn ra Olympic Mùa Đông Milan–Cortina. Không gian này sẽ tiếp tục mở cửa trong thời gian diễn ra Olympic Người khuyết tật Mùa Đông từ ngày 6-15/3.

Theo ông Choi Seung Eun, Phó Chủ tịch điều hành Samsung Electronics, Samsung House là nơi kết nối các vận động viên Olympic với cộng đồng. Tập đoàn kỳ vọng đây sẽ trở thành không gian để mọi người cùng chia sẻ ý tưởng và cảm nhận giá trị, tinh thần kết nối của Olympic.

Olympic Mùa Đông Milan–Cortina dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 7/2 và kéo dài trong 17 ngày.

Samsung là đối tác Olympic toàn cầu kể từ năm 1998.