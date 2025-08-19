Samsung ra mắt tai nghe không dây AI giá bình dân

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 19/8, tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics ra mắt mẫu tai nghe không dây mới, giữ lại nhiều tính năng nổi bật của dòng Galaxy Buds 3 cao cấp nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn.
Theo hãng tin Yonhap, sản phẩm mang tên Galaxy Buds 3 FE sẽ được bán tại thị trường Mỹ và châu Âu từ ngày 5/9 tới, sau đó mở rộng dần sang các thị trường lớn khác, trong đó có Hàn Quốc.

Samsung cho biết Galaxy Buds 3 FE được trang bị loa lớn hơn so với phiên bản Galaxy Buds FE trước đó, mang lại chất âm mạnh mẽ, dải trầm sâu và âm cao rõ ràng. Trải nghiệm đàm thoại cũng được cải thiện nhờ thiết kế vị trí micro mới, hướng về phía miệng người dùng để tối ưu khả năng thu giọng nói.

Mẫu tai nghe này vẫn duy trì một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có khả năng truy cập ứng dụng Galaxy AI Interpreter trên điện thoại thông minh.

Galaxy Buds 3 FE sẽ có giá khoảng 150 USD tại thị trường Mỹ. Samsung cho biết giá bán tại Hàn Quốc hiện vẫn đang được xem xét.

Trước đó, dòng Galaxy Buds 3 ra mắt năm 2024 tại Hàn Quốc có giá 219.000 won (tương đương 157 USD).

