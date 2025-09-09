Samsung Display ra mắt buồng lái kỹ thuật số tùy chỉnh cho ôtô tự hành

(Ngày Nay) - Buồng lái mới của Samsung Display được trang bị nhiều màn hình OLED khác nhau, trong đó có màn hình cụm di chuyển đóng vai trò như bảng điều khiển nhưng sẽ thu gọn lại khi đỗ xe.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/9, công ty Samsung Display thông báo kế hoạch ra mắt giải pháp buồng lái kỹ thuật số mới cho trải nghiệm lái xe an toàn và tiện lợi hơn, phù hợp với nỗ lực mở rộng danh mục sản phẩm điốt phát quang hữu cơ (OLED) của mình.

Trong một thông cáo báo chí, nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc nêu rõ họ sẽ tham gia Triển lãm IAA Mobility 2025, diễn ra trong 6 ngày tại Munich (Đức) từ ngày 9/9.

Tại đây, Samsung Display sẽ giới thiệu một loạt công nghệ và sản phẩm mới, trong đó có buồng lái kỹ thuật số được tùy chỉnh cho ôtô tự hành. Buồng lái này được trang bị nhiều màn hình OLED khác nhau, trong đó có màn hình cụm di chuyển đóng vai trò như bảng điều khiển nhưng sẽ thu gọn lại khi đỗ xe.

Theo Samsung Display, màn hình OLED chuyển động này không chỉ cung cấp thông tin lái xe cần thiết mà còn nâng cao tính thẩm mỹ nội thất như một giải pháp thiết kế tiết kiệm không gian.

Buồng lái bao gồm màn hình hình chữ L 14,4 inch đặt giữa người lái và hành khách, tận dụng tính linh hoạt và thiết kế cong của OLED, cho phép người dùng kiểm soát nhiệt độ và các cài đặt khác của xe.

Tại Triển lãm IAA Mobility 2025, Samsung Display cũng sẽ giới thiệu DRIVE mới dành cho các sản phẩm OLED ôtô, từ viết tắt của thiết kế khác biệt, độ tin cậy cao, an toàn thông minh, hình ảnh xuất sắc và khả năng mở rộng. Dòng sản phẩm này phản ánh cam kết của công ty trong việc thúc đẩy lĩnh vực ôtô như một động lực tăng trưởng mới.

Cùng ngày, công ty Samsung Electronics cho biết TV OLED S95F của của “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc này đã đạt chứng nhận tại Đức vì mang lại màu đen có chiều sâu trong môi trường sáng nhờ công nghệ chống chói.

Chứng nhận của Viện Verband der Elektrotechnik có trụ sở tại Đức xác nhận rằng TV của Samsung mang lại hình ảnh đen không phản chiếu, được đo ở mức dưới 0,005 nits trong môi trường tối, đồng thời vẫn hiển thị màu sắc rõ nét dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.