Ổn định hệ thống chính trị, nâng cao tính hiệu lực hiệu quả ngay sau bầu cử

(Ngày Nay) - Dự kiến có 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Từ ngày 30/3-5/4, nhiều Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị triển khai thông báo kết luận kiểm tra, giám sát Đợt 1 và công bố kế hoạch kiểm tra, giám sát Đợt 2 đối với một số Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả giám sát Đợt 1 của các Đoàn, nội dung giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Công tác nhân sự, chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành chủ động, chu đáo, kịp thời, theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, với sự nỗ lực chung, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Về kế hoạch thời gian tới, một trong 4 nội dung trọng tâm mà các Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện là kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu đặt ra là thực hiện đánh giá khách quan, thẳng thắn những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp; từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đảm bảo tính ổn định, liên tục của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử

Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục thực hiện công tác nhân sự, ngày 6/4 tới sẽ khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, theo thông tin từ cuộc họp báo trước Kỳ họp, dự kiến có 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và thông suốt của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử. Công tác này còn thể hiện vai trò Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, trực tiếp quyết định các vấn đề quan trọng và thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật; lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực là tiền đề quan trọng để tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và đáp ứng kỳ vọng đổi mới của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Quốc hội sẽ bầu các chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đồng thời phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm với các chức danh gồm: các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền.

Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương. Đây là nội dung trọng tâm để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cho giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ nhất của các khóa trước thường được tổ chức vào tháng 7, khóa XVI đã hoàn thành bầu cử sớm, do đó kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 4/2026, sớm hơn nhằm giúp bộ máy Nhà nước vận hành liên tục, kịp thời ngay sau khi ổn định nhân sự.

Góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Trong tuần đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuyển giao 5 cơ quan gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan của Chính phủ sang là các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời tiếp nhận các Đảng bộ nêu trên từ Đảng ủy Chính phủ sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc chuyển giao, tiếp nhận đối với 5 đảng bộ là sự tiếp tục thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là quyết định có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia, các cơ quan nghiên cứu khoa học trọng yếu của đất nước; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương đối với các lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước.

Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị chuyển giao các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc chuyển giao là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.

Việc thống nhất các hội về một đầu mối quản lý không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ hay đối tượng hoạt động của các tổ chức, mà nhằm tăng cường tính đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Việc chuyển giao 18 hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò chính trị của Mặt trận trong hệ thống chính trị, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.