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Ông K.Starmer từ chức, Anh sẽ có thủ tướng thứ 7 trong 10 năm

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ rời ghế lãnh đạo Công đảng cầm quyền và sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Công đảng chọn được một nhà lãnh đạo mới.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Bloomberg.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ rời ghế lãnh đạo Công đảng cầm quyền và sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Công đảng chọn được một nhà lãnh đạo mới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Starmer đối mặt với áp lực ngày càng lớn buộc phải nhường lại quyền lãnh đạo cho một người có thể vực dậy chính phủ.

Ông Starmer đã dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vào tháng 7/2024, nhưng kể từ đó, uy tín của cả ông lẫn Công đảng đều lao dốc.

Sự ra đi của ông Starmer được châm ngòi bởi chiến thắng của ông Andy Burnham - cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester - trong một cuộc bầu cử bổ sung tuần trước.

Tuyên bố từ chức của Thủ tướng Starmer được đưa ra đúng 1 ngày trước khi nước Anh đánh dấu tròn 10 năm cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) - một quyết định đến nay vẫn gây xáo trộn cho nền kinh tế và chính trị của đất nước.

Tâm lý bất mãn với Thủ tướng đã âm ỉ suốt nhiều tháng, khi các nghị sĩ Công đảng mong muốn đảo ngược đà sa sút về uy tín của chính phủ.

Theo giới quan sát, nhiệm kỳ của ông Starmer bị “trật bánh” do một chuỗi sai lầm, từ việc cắt giảm trợ cấp an sinh đến những tranh cãi quanh kế hoạch chi tiêu quốc phòng.

Công đảng đang để mất các cử tri cấp tiến vào tay đảng Xanh đang lớn mạnh, đồng thời phải đối mặt với sự trỗi dậy của Reform UK - đảng chống nhập cư do ông Nigel Farage dẫn dắt, vốn liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc.

Trong một thập niên qua, nước Anh đã chứng kiến 6 đời thủ tướng ra đi và người kế nhiệm ông Starmer sẽ là vị thủ tướng thứ 7. Thiết chế nghị viện vẫn vững vàng, song chiếc ghế thủ tướng lại đổi chủ nhanh hơn cả những thay đổi về đường lối.

Trên chính trường Anh ngày nay, một chiến thắng áp đảo trong bầu cử không còn bảo chứng cho quyền lực bền vững.

Người kế nhiệm ông Starmer, dù là ai cũng sẽ tiếp quản một di sản nặng gánh: một nền kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí vay nợ cao và khối nợ công căng thẳng. Tất cả diễn ra giữa lúc nước Anh vẫn đang loay hoay định hình lại quan hệ với châu Âu sau một thập niên hậu Brexit.

PV
Anh thủ tướng Anh Công đảng

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