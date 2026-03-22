Phái đoàn Việt Nam tại Geneva thảo luận diễn biến mới trong chính sách thuế quan của Mỹ

(Ngày Nay) - Phái đoàn Việt Nam tại Geneva mới đây đã tổ chức hội thảo, theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, về các diễn biến mới trong chính sách thuế quan của Mỹ. 
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva thảo luận diễn biến mới trong chính sách thuế quan của Mỹ

Tham dự sự kiện có Đại sứ Mai Phan Dũng – Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy, và ông Simon Evenett - Nhà sáng lập Quỹ St. Gallen, Giáo sư về Địa chính trị và Chiến lược tại Viện Quốc tế về Phát triển Quản lý (IMD). Bên cạnh đó, hội thảo có sự tham dự đông đảo và tích cực của đại diện các bộ ngành liên quan và cán bộ Phái đoàn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Mai Phan Dũng nhận định “tình hình địa chính trị thế giới, khu vực thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức hơn đối với thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng trong năm 2025. Ngoài ra, những điều chỉnh trong chính sách thuế quan của Mỹ gần đây, sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, như áp thuế theo Mục 122 Đạo luật Thương mại 1974 (vấn đề về thanh toán quốc tế), 2 vụ việc theo Mục 301 về vấn đề dư thừa công suất và lao động cưỡng bức, làm gia tăng mức độ bất trắc đối với thương mại. Với Việt Nam - một nền kinh tế có độ mở lớn, những biến động này có thể tác động trực tiếp đến triển vọng xuất khẩu và tính định đoán trước trong môi trường kinh doanh cũng như việc hoạch định chính sách của các cơ quan Nhà nước liên quan.

Tại hội thảo, Giáo sư Simon Evenett đã phân tích một số nội dung như tình hình xuất khẩu của Việt Nam, nhập khẩu của Mỹ trong năm 2025; vấn đề chuyển tải; dự đoán xu hướng chính sách thuế quan sắp tới của Mỹ trong việc áp dụng các biện pháp bảo hộ; phân tích các vụ điều tra gần đây theo Mục 122, Mục 301; khuyến nghị cho Việt Nam trong việc ứng phó với 2 vụ việc về Mục 301.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đặt câu hỏi với diễn giả liên quan đến một số nội dung đáng chú ý khác như tác động của việc Malaysia vừa qua tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận thương mại song phương với Mỹ và dự đoán phản ứng của Mỹ; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả của việc đàm phán thoả thuận thương mại song phương và kết quả của vụ điều tra theo Mục 301; dự đoán những ngành hàng có khả năng bị kiện theo Mục 301; bình luận định nghĩa về dư thừa công suất; tư cách khởi kiện đối với các biện pháp thuế....

Kết luận bế mạc hội thảo, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định sự thiết thưc, cần thiết và kịp thời của hội thảo giúp cập nhật thông tin cho các bộ ngành trao đổi và thảo luận về các diễn biến mới về thuế quan của Mỹ, phân tích các tác động cũng như đề xuất khuyến nghị để kịp thời ứng phó trong bối cảnh thương mại thế giới đầy biến động.

