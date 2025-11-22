Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới

(Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.

Hàng loạt sáng kiến mới đang được triển khai tại Pháp, nổi bật là chương trình nghiên cứu trên quy mô toàn quốc do Viện Nghiên cứu quốc gia về nông nghiệp, lương thực và môi trường (Inrae) chủ trì, hướng tới mục tiêu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Inrae đang chuẩn bị khởi động chương trình liên ngành mang tên “Chăn nuôi bền vững”, nhằm tăng cường năng lực phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn các mầm bệnh trong ngành chăn nuôi – vốn được xem là điểm khởi phát của nhiều bệnh lây từ động vật sang người.

Chương trình trên quy tụ lực lượng nghiên cứu lớn, trong đó có Inrae, Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và lao động (Anses), Viện nghiên cứu biển Ifremer và Viện nghiên cứu y học Inserm, với kinh phí 45 triệu euro (51,8 triệu USD) và dự kiến hoạt động từ đầu năm 2026.

Giám đốc chương trình Muriel Vayssier-Taussat cho biết nghiên cứu sẽ tập trung vào các giải pháp đa dạng như vaccine, các biện pháp tự nhiên, tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi hay mở rộng nền tảng di truyền để giảm rủi ro lây lan dịch bệnh.

Nhu cầu này xuất phát từ thực tế dịch bệnh động vật đang tăng nhanh tại châu Âu. Sau khi các bệnh như sốt catarrhale (FCO) hay bệnh xuất huyết MHE từ Tây Ban Nha lan sang Pháp, mùa Hè năm nay các đàn gia súc ở tỉnh Savoie tiếp tục xuất hiện bệnh viêm da nổi cục.

Theo tập đoàn Ceva Santé Animale – doanh nghiệp dẫn đầu trong sản xuất vaccine thú y, riêng FCO đã có 28 dòng virus khác nhau, trong đó 6 dòng đang lưu hành tại châu Âu, mỗi dòng đòi hỏi vaccine riêng biệt. Công ty đã xây dựng ngân hàng kháng nguyên và phòng thí nghiệm giải mã gene tại Angers nhằm đẩy nhanh khả năng phát triển vaccine thích ứng với biến thể mới.

Năm 2024, Ceva cùng các đơn vị công-tư như Sanofi, Biomérieux, Inserm và Viện Pasteur đã thành lập Liên minh Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, với tổng kinh phí 58 triệu euro nhằm tăng cường phối hợp nghiên cứu các bệnh mới nổi tại châu Âu.

Bà Muriel Vayssier-Taussat nhận định rằng Pháp đã tổ chức tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước COVID-19, song nhấn mạnh rằng điều cốt lõi là kết nối hiệu quả hơn giữa nghiên cứu khoa học và thực hành thực tế trong chăn nuôi để có thể đối phó dài hạn với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát.