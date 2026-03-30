Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh thiếu niên năm 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.

Cuộc thi góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của các cấp bộ đoàn, tổ chức Hội, Đội các cấp, của cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ đề chung của Cuộc thi lần thứ 2, năm 2026 là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, với 4 nhóm chủ đề: Kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bổi cảnh chuyển đổi số"; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên và thanh thiếu niên Việt Nam trong và ngoài nước. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 6 tác phẩm dự thi, thuộc các loại hình: Tác phẩm dạng viết (thể loại tạp chí hoặc báo); Tác phẩm đa phương tiện (thuộc 1 trong các thể loại chính là phát thanh, truyền hình, video clip và sản phẩm đồ hoạ (inforgraphic, poster, banner, tranh cổ động...).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt), là sản phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố hoặc đã được công bố từ ngày 22/10/2025 đến ngày 30/6/2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng chưa từng gửi tham gia cuộc thi nào.

Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi để đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao các tỉnh, thành Đoàn, đoàn trực thuộc tiếp nhận, tổ chức đánh giá, chấm điểm tác phẩm dự thi của các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn, khu vực, đối tượng quản lý; lựa chọn các tác phẩm dự thi chất lượng tham gia Vòng Chung khảo.

Trên cơ sở các tác phẩm do các tỉnh, thành Đoàn, đoàn trực thuộc và Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, Ban Giám khảo Vòng Chung khảo tổ chức chấm, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì; đồng thời xét trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi của Đoàn.

Dự kiến, Lễ Trao giải cuộc thi được tổ chức trong quý IV/2026.

PV
thanh thiếu niên cuộc thi chính luận bảo vệ nền tư tưởng của Đảng Ban Bí thu Trung ương đoàn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

