Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác

(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Cuộc vận động do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh và Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo Ban tổ chức, cuộc vận động nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị và giá trị to lớn của sự kiện 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Bác Hồ kính yêu.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, cuộc vận động hướng tới khắc họa hành trình nửa thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển TP Hồ Chí Minh như một “bản hùng ca rạng rỡ tên Người”, góp phần phát huy giá trị âm nhạc truyền thống kết hợp hơi thở đương đại, bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các tác phẩm tham gia phải bám sát chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, thể hiện chiều sâu lịch sử, cảm xúc và bản sắc văn hóa thành phố thông qua hai thể loại chính là ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ.

Nội dung sáng tác cần phản ánh chân thực những thành tựu nổi bật của TP Hồ Chí Minh trong 50 năm qua; làm nổi bật diện mạo mới, sức sống mới của đô thị đặc biệt với tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập quốc tế. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác các chất liệu về lịch sử, truyền thống cách mạng; dấu mốc thành phố mang tên Bác; hình tượng con người TP Hồ Chí Minh thời kỳ mới; các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng những đổi thay trong không gian đô thị và đời sống văn hóa - xã hội của thành phố.

Đối với thể loại ca khúc, tác phẩm phải có giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng lan tỏa rộng rãi và phù hợp cho dàn dựng, biểu diễn. Với bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ, tác giả có thể viết lời mới trên nền các bài bản truyền thống, phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc đồng thời phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại.

Tác phẩm dự thi phải được công bố từ ngày 1/1/2025, chưa từng đạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan hoặc cuộc vận động sáng tác nghệ thuật cấp toàn quốc. Ban tổ chức khuyến khích tác giả gửi kèm bản thu âm hoặc ghi hình để hỗ trợ công tác thẩm định.

Cuộc vận động dành cho mọi công dân Việt Nam. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm và phải công khai gắn nhãn đối với các nội dung được tạo ra hoặc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan, Ban tổ chức có quyền hủy kết quả, thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận.

Theo kế hoạch, thời gian nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 8/7/2026, tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh (164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn). Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026; các tác phẩm đạt giải sẽ được dàn dựng, quảng bá trong quý III, quý IV năm 2026 và các năm tiếp theo.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng kèm Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; 1 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Ba trị giá 20 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải. Các tác giả đoạt giải đều được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.