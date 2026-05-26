TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường đổi mới cách ôn thi tốt nghiệp THPT

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường THPT trên địa bàn nâng cao chất lượng công tác ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng hiệu quả, thực chất, bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, các trường tiếp tục triển khai công tác ôn thi tốt nghiệp THPT theo các văn bản hướng dẫn trước đó, đồng thời chú trọng tổ chức ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh.

Sở yêu cầu các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu theo đúng quy định hiện hành về dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm; giúp học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi và cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, các trường cần phân loại học sinh theo năng lực để xây dựng phương pháp ôn tập phù hợp, tăng cường cá thể hóa việc hỗ trợ học tập. Việc ôn tập được khuyến khích triển khai đa dạng hình thức, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn luyện và tổ chức học nhóm đối với học sinh còn hạn chế về kiến thức nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) và các hình thức dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả ôn thi.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT “một cách hiệu quả, thực chất” nhằm đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, đồng thời rà soát những em có nguy cơ không đạt tốt nghiệp để kịp thời hỗ trợ, củng cố kiến thức.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Việc tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT; không gây áp lực quá mức cho học sinh. Kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh”.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, đề thi thử cần bám sát cấu trúc, định dạng đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp với yêu cầu chương trình học. Sở cũng khuyến khích các trường phối hợp tổ chức thi thử liên trường để tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các trường hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31/5 nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian, ổn định tâm lý phòng thi, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên làm quen quy trình tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.