TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường đổi mới cách ôn thi tốt nghiệp THPT

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường THPT trên địa bàn nâng cao chất lượng công tác ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng hiệu quả, thực chất, bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, các trường tiếp tục triển khai công tác ôn thi tốt nghiệp THPT theo các văn bản hướng dẫn trước đó, đồng thời chú trọng tổ chức ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh.

Học sinh lớp 12 TP Hồ Chí Minh trong những ngày tổng kết năm học 2025 - 2026.

Sở yêu cầu các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu theo đúng quy định hiện hành về dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm; giúp học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi và cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, các trường cần phân loại học sinh theo năng lực để xây dựng phương pháp ôn tập phù hợp, tăng cường cá thể hóa việc hỗ trợ học tập. Việc ôn tập được khuyến khích triển khai đa dạng hình thức, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn luyện và tổ chức học nhóm đối với học sinh còn hạn chế về kiến thức nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) và các hình thức dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả ôn thi.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT “một cách hiệu quả, thực chất” nhằm đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, đồng thời rà soát những em có nguy cơ không đạt tốt nghiệp để kịp thời hỗ trợ, củng cố kiến thức.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Việc tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT; không gây áp lực quá mức cho học sinh. Kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh”.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, đề thi thử cần bám sát cấu trúc, định dạng đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp với yêu cầu chương trình học. Sở cũng khuyến khích các trường phối hợp tổ chức thi thử liên trường để tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các trường hoàn thành việc tổ chức thi thử trước ngày 31/5 nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian, ổn định tâm lý phòng thi, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên làm quen quy trình tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.

(Ngày Nay) - Dự án “VietCine” do nhóm sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới việc lan tỏa văn hóa phim điện ảnh Việt Nam và kết nối những người trẻ có chung đam mê với loại hình nghệ thuật này.
(Ngày Nay) - Tối 25/5, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Azerbaijan, đồng thời đánh dấu tròn một năm kể từ khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan ngoại giao, bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch phạt tập đoàn công nghệ Google (thuộc Alphabet) số tiền lên tới hàng trăm triệu euro trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Nếu được thông qua, đây sẽ là án phạt lớn nhất mà EU từng áp dụng đối với một vi phạm theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).
(Ngày Nay) - Ngày 25/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM), triển lãm của họa sĩ Nguyễn Phan (1940 - 2010) mang tên “Những năm tháng và sắc màu hoài niệm” , giới thiệu hơn 30 họa phẩm sơn dầu.
(Ngày Nay) - Các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế đang đứng trước nguy cơ suy yếu nghiêm trọng do tác động của tình trạng thiếu hụt tài chính, căng thẳng địa chính trị và sự sụt giảm lực lượng tham gia. Đây là cảnh báo được Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 25/5.