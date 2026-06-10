Vận động sáng tác âm nhạc “50 năm TPHCM - Rạng rỡ tên Người”

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chính thức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).
Ban tổ chức sẽ đặt hàng 10 bài bản đờn ca tài tử và vọng cổ cho dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác
Ban tổ chức sẽ đặt hàng 10 bài bản đờn ca tài tử và vọng cổ cho dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Với chủ đề “50 năm TPHCM - Rạng rỡ tên Người”, cuộc vận động nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị và giá trị to lớn của sự kiện 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, khắc họa hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM như một “bản hùng ca rạng rỡ tên Người” thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với trọng tâm là thể loại ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ. Từ đó, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống kết hợp hơi thở đương đại; góp phần bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tạo ra các ca khúc mới có sức lan tỏa rộng rãi, dễ tiếp cận công chúng.

Vận động sáng tác âm nhạc “50 năm TPHCM - Rạng rỡ tên Người” ảnh 1

TPHCM tiếp tục phát động sáng tác ca khúc mới về TPHCM

Đặc biệt là ghi nhận và phản ánh bước chuyển mình của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; mở rộng không gian sáng tạo, hình thành những chất liệu nghệ thuật mới, góp phần làm phong phú nội dung và hình thức thể hiện của các tác phẩm. Tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sáng tạo; hình thành nguồn tác phẩm âm nhạc chất lượng cao, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Cuộc vận động hướng đến tất cả công dân Việt Nam, các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, các tác giả trên cả nước (thành viên ban tổ chức, hội đồng thẩm định và tổ thư ký được gửi tác phẩm hưởng ứng nhưng không được tham gia xét giải).

Theo thông báo, ban tổ chức sẽ đặt hàng: 10 ca khúc (phong cách âm nhạc hiện đại, truyền thống) và 10 bài bản đờn ca tài tử và vọng cổ (viết lời mới dựa trên cấu trúc lòng bản của 20 bài bản Tổ, bộ Bát ngự, Oán biến thể, Ngoại oán và các làn điệu truyền thống khác).

Vận động sáng tác âm nhạc “50 năm TPHCM - Rạng rỡ tên Người” ảnh 2

TPHCM tìm kiếm những ca khúc, bài bản tài tử, vọng cổ mới phản ánh sự phát triển của TPHCM qua 50 năm mang tên Bác

Song song vận động sáng tác ca khúc (không giới hạn phong cách âm nhạc). Mỗi tác giả gửi tối đa 2 tác phẩm, được công bố từ ngày 1/1/2025 và chưa đạt giải cao (giải Nhất, Nhì, Ba; giải Vàng, Bạc, Đồng) tại các cuộc thi, vận động sáng tác, liên hoan nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Các ca khúc được thể hiện, trình bày đánh máy, kẻ nhạc rõ ràng trên khổ giấy A4 (không nhận văn bản chép tay), khuyến khích có audio, bản ghi âm, ghi hình có hình ảnh/âm thanh rõ ràng.

Ban tổ chức cũng đề ra một số nội dung cụ thể, như: thể loại ca khúc yêu cầu giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng phổ biến rộng rãi trong đời sống xã hội và phù hợp dàn dựng biểu diễn; các bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ phát huy giá trị truyền thống, khuyến khích sáng tạo trong lời ca, nội dung phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại.

Đồng thời khuyến khích khai thác các chất liệu: lịch sử - truyền thống cách mạng, dấu mốc thành phố mang tên Bác; hình tượng con người TPHCM thời kỳ mới; các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những đổi thay về không gian đô thị, đời sống văn hóa - xã hội của TPHCM mới, tạo nên sự giao thoa, đa dạng trong cảm hứng sáng tác.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ nay đến hết tháng 6 tại địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (số 164, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM), email nghethuat.svhtt@tphcm.gov.vn (chủ đề: Cuộc Vận động sáng tác), hoặc số điện thoại 0931.563.578 để được thông tin chi tiết.

Minh Khang
Vọng cổ Đờn ca tài tử Hùng ca 50 năm TPHCM - Rạng rỡ tên Người

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