Phát hiện vùng não liên quan đến sự khác biệt giới tính và hành vi xã hội

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Israel đã phát hiện một mạch thần kinh hiếm gặp, hoạt động như một công tắc “bật – tắt”, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ trong não bộ. Phát hiện này được kỳ vọng sẽ mở ra những hiểu biết mới về cách giới tính, hormone và trải nghiệm sống tương tác, đồng thời mang lại những gợi ý quan trọng cho nghiên cứu hành vi xã hội, sức khỏe tâm thần và nuôi dạy con cái.

Theo công bố ngày 25/1 của Đại học Hebrew Jerusalem, các nhà nghiên cứu đã xác định một nhóm tế bào thần kinh chưa từng được biết đến nằm trong hạch hạnh nhân giữa – vùng não giữ vai trò then chốt trong hành vi xã hội, xử lý cảm xúc và sinh sản. Điểm đặc biệt của cụm tế bào này là cơ chế hoạt động nhị phân: ở nữ giới thì hoạt động liên tục, trong khi ở nam giới lại gần như “tắt” hoàn toàn, chỉ được kích hoạt trong những sự kiện xã hội hoặc sinh sản quan trọng.

Trước giai đoạn trưởng thành, cả nam và nữ đều có mức độ hoạt động tương tự ở cụm tế bào này. Tuy nhiên, sau tuổi dậy thì, hoạt động đó biến mất ở nam giới, cho đến khi xuất hiện các tác nhân xã hội hoặc sinh sản đặc biệt. Sự thay đổi này cho thấy quá trình phát triển não bộ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của giới tính và các yếu tố sinh học liên quan.

Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này có thể giúp lý giải vì sao nam và nữ có những khác biệt trong hành vi xã hội, tình dục hoặc làm cha mẹ, đồng thời góp phần giải thích sự khác nhau về mức độ ảnh hưởng của một số rối loạn tâm thần – thần kinh giữa hai giới.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tính linh hoạt đáng kinh ngạc của não bộ. Nhóm tế bào thần kinh nhỏ này có khả năng tự “đảo chiều” hoạt động để thích ứng với các trải nghiệm xã hội và sinh sản, cho thấy não người không chỉ được lập trình sẵn mà còn liên tục điều chỉnh theo hoàn cảnh sống.

Theo các nhà nghiên cứu, những phát hiện mới này có thể giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về quá trình gắn kết tình cảm, điều chỉnh cảm xúc, hành vi nuôi dạy con cái, cũng như nguyên nhân khiến một số rối loạn não bộ tác động khác nhau đến nam và nữ – qua đó mở đường cho các hướng tiếp cận can thiệp và hỗ trợ hiệu quả hơn trong tương lai.