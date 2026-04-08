Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

(Ngày Nay) - Các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành.

Tại Nghị quyết số 2023/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 28/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2025/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2027/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026- 2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2029/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 28/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2031/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 26/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2033/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2035/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2036/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2039/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2041/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2043/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2045/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 31/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2048/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2051/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2052/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2055/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2058/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2059/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026- 2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2062/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2063/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2066/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2068/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 29/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2071/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2073/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2075/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2076/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2079/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 28/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2081/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2083/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 31/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2085/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 kể từ ngày 27/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2086/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026.