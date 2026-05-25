Việt Nam-Trung Quốc mở thêm tuyến đường sắt

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việt Nam-Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt xuyên biên giới, góp phần tăng cường kết nối vận tải, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.
Hàng hóa được tập kết tại Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây trước khi chuyển tiếp đến Việt Nam qua tàu liên vận Việt - Trung. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)
Hàng hóa được tập kết tại Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây trước khi chuyển tiếp đến Việt Nam qua tàu liên vận Việt - Trung. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Tại Bắc Kinh, Công ty Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết, chiều 23/5, đoàn tàu container chở 170 tấn canxi hydroxit đã rời ga Quý Cảng, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi qua Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh để trung chuyển trước khi vận chuyển tới ga Yên Viên của Việt Nam.

Đây là tuyến logistics xuyên biên giới mới được mở sau khi tuyến “Liễu Châu-Nam Ninh-Việt Nam” được khai thông.

Đại diện Trung tâm logistics đường sắt Trạm Giang thuộc Đường sắt Nam Ninh cho biết hình thức tổ chức vận tải bằng tàu liên vận giúp vận chuyển linh hoạt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, cho phép vận tải liên thông đa khu vực và đa tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường vận tải Trung Quốc-Việt Nam.

Để bảo đảm tuyến vận tải mới hoạt động ổn định và thông suốt, ngành đường sắt Trung Quốc đã tăng cường phối hợp giữa đường sắt, hải quan và doanh nghiệp.

Các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án đóng container, tối ưu hóa quy trình trung chuyển, qua đó giúp hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc được vận chuyển hiệu quả tới cửa khẩu biên giới.

Việc bổ sung tuyến vận tải mới được đánh giá sẽ tạo thêm hành lang logistics ổn định và hiệu quả cho hoạt động thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực.

Thời gian tới, Đường sắt Nam Ninh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các đoàn tàu liên vận giữa Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy phát triển các mô hình vận tải đa phương thức và tăng cường kết nối thương mại khu vực.

PV
Việt Nam Trung Quốc đường sắt

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.
Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà hỏi thăm, động viên thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
(Ngày Nay) - Tối 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.