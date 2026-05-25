Việt Nam-Trung Quốc mở thêm tuyến đường sắt

(Ngày Nay) - Việt Nam-Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt xuyên biên giới, góp phần tăng cường kết nối vận tải, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Tại Bắc Kinh, Công ty Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết, chiều 23/5, đoàn tàu container chở 170 tấn canxi hydroxit đã rời ga Quý Cảng, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi qua Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh để trung chuyển trước khi vận chuyển tới ga Yên Viên của Việt Nam.

Đây là tuyến logistics xuyên biên giới mới được mở sau khi tuyến “Liễu Châu-Nam Ninh-Việt Nam” được khai thông.

Đại diện Trung tâm logistics đường sắt Trạm Giang thuộc Đường sắt Nam Ninh cho biết hình thức tổ chức vận tải bằng tàu liên vận giúp vận chuyển linh hoạt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, cho phép vận tải liên thông đa khu vực và đa tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường vận tải Trung Quốc-Việt Nam.

Để bảo đảm tuyến vận tải mới hoạt động ổn định và thông suốt, ngành đường sắt Trung Quốc đã tăng cường phối hợp giữa đường sắt, hải quan và doanh nghiệp.

Các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án đóng container, tối ưu hóa quy trình trung chuyển, qua đó giúp hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc được vận chuyển hiệu quả tới cửa khẩu biên giới.

Việc bổ sung tuyến vận tải mới được đánh giá sẽ tạo thêm hành lang logistics ổn định và hiệu quả cho hoạt động thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực.

Thời gian tới, Đường sắt Nam Ninh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các đoàn tàu liên vận giữa Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy phát triển các mô hình vận tải đa phương thức và tăng cường kết nối thương mại khu vực.