Từ sáng kiến của Việt Nam đến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (Ngày Nay) - Việc Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027–2036 không phải là một động thái mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu đan xen và kéo dài, buộc các quốc gia phải xem xét lại những nền tảng điều tiết phát triển, văn hóa ngày càng bộc lộ vai trò vượt ra ngoài bảo tồn hay biểu đạt bản sắc, trở thành yếu tố góp phần củng cố gắn kết xã hội và nâng cao khả năng chống chịu.

Bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu (Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.

Phiên họp thứ 5 Hội đồng bầu cử Quốc gia (Ngày Nay) - Chiều 21/3/2026, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Phiên họp thứ 5.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, hiệu quả (Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3/2026.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2026/NĐ-CP ngày 18/3/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi (Ngày Nay) - Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới (Ngày Nay) - Ngày 20/3, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học trong toàn hệ thống từ năm 2026, nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển sinh theo hướng đồng bộ, minh bạch và nâng cao chất lượng đầu vào.

MIK Group mở rộng quy mô phát triển với 3 trụ cột chiến lược (Ngày Nay) -Mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu là định hướng xuyên suốt của MIK Group cho giai đoạn mới khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch (Ngày Nay) - Cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) vừa có đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng, phản đối phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.