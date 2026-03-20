Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII

(Ngày Nay) - Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 125 người.
Di tích đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc) - biểu tượng của phường nghề kim hoàn Thăng Long xưa - là điểm bỏ phiếu số 15 của các tổ dân phố Hàng Bạc số 1, số 2 và số 5.
Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Long cho biết, toàn thành phố có 6.015.165 cử tri, trong đó có 5.989.283 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,57%; không có khu vực nào có dưới 50% cử tri đi bầu; có 2.669/4.098 khu vực đạt 100% cử tri tham gia.

Đặc biệt, toàn thành phố có 39 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu, trong đó cử tri cao tuổi nhất 110 tuổi, thuộc xã Ba Vì.

Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội; bầu đủ 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; không có đơn vị phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

Nghị quyết cũng nêu rõ, kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, bao gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách đại biểu trúng cử là cơ sở quan trọng để kiện toàn bộ máy Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trước đó, vào 7 giờ ngày 15/3, 4.098 khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc ngày bầu cử trang trọng, đúng quy định. Cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc được triển khai đồng bộ, không phát sinh tình huống phức tạp.

Thành phố bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, giao thông, thông tin liên lạc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không phát sinh tình huống phức tạp, không có vi phạm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

(Ngày Nay) - Cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) vừa có đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng, phản đối phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.
(Ngày Nay) - Ngày 19/3, Ủy ban thương mại thuộc Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua việc cắt giảm thuế đối với một số hàng nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 8/2025, đồng thời công bố kèm theo những cơ chế bảo vệ bổ sung.