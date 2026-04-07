Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Chiều 6/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI đã họp Phiên thứ Nhất, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; dự kiến nhân sự trình Quốc hội bầu; xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; xem xét nội dung khác về công tác nhân sự.

Trước đó, chiều 6/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt). Danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà: Ông Đỗ Văn Chiến; Ông Nguyễn Khắc Định; Bà Nguyễn Thị Thanh; Ông Nguyễn Hồng Diên; Ông Nguyễn Doãn Anh; Bà Nguyễn Thị Hồng.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI với 493/493 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt).

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà: ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.