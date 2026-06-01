Động lực tăng trưởng "hai con số" thể hiện tư duy đột phá và quyết tâm của Đảng

(Ngày Nay) - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong những năm tới, việc chuyển dịch mạnh mẽ từ chỗ chỉ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động xã hội mang tính quyết định.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công 5 năm 2026 - 2030. Đây không chỉ là văn kiện hành chính thông thường, mà là lời hiệu triệu, thể hiện tư duy đột phá và quyết tâm sắt đá của Đảng ta trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Bước cụ thể hóa quyết sách từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những cột mốc lịch sử quan trọng: Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, giai đoạn 5 năm 2026 - 2030 được xem là “thời điểm vàng”, là giai đoạn tăng tốc quyết định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng, Kết luận số 18-KL/TW ra đời trên cơ sở tích hợp sâu sắc Đề án về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”. Việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số (từ 10% trở lên) trong bối cảnh thế giới đầy biến động là một quyết tâm về chính trị, nhưng lại dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc. Đây chính là bước cụ thể hóa đầu tiên và quan trọng nhất các quyết sách của Đại hội XIV, chuyển hóa ý chí của Đảng thành kế hoạch hành động chi tiết của Chính phủ và toàn hệ thống chính trị.

Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 6-7%. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và đuổi kịp các quốc gia phát triển trong khu vực, chúng ta không thể tiếp tục đi theo lộ trình cũ. Tăng trưởng “hai con số” mà Kết luận 18-KL/TW đề ra mang ý nghĩa to lớn về một sự thay đổi toàn diện về mô hình tăng trưởng.

Đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động xã hội. Nước ta đang đứng trước cơ hội hiếm có từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế xanh và kinh tế số. Kết luận của Trung ương nhấn mạnh: Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, không đánh đổi môi trường và công bằng xã hội để lấy con số thuần túy.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, một trong những nội dung cốt lõi của Kết luận 18-KL/TW là việc gắn kết chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn. Trung ương xác định đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, là “vốn mồi” để khơi thông mọi nguồn lực của xã hội.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nguồn lực đầu tư công sẽ không còn phân tán, dàn trải. Thay vào đó, Đảng chủ trương tập trung vào các siêu dự án có tính lan tỏa vùng và quốc gia. Hình ảnh về tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các hệ thống đường bộ cao tốc xuyên quốc gia hoàn thiện, và những trung tâm logistics hiện đại sẽ là diện mạo của một Việt Nam năng động.

Về tài chính, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, Kết luận 18-KL/TW đặt ra yêu cầu khắt khe về việc quản lý vay và trả nợ công. Quan điểm của Đảng là: Vay để đầu tư phát triển, không vay để tiêu dùng. Nợ công phải được giữ ở mức an toàn nhưng đồng thời phải được sử dụng hiệu quả để tạo ra năng lực sản xuất mới, đảm bảo khả năng trả nợ bằng chính thành quả của sự tăng trưởng.

Đột phá thể chế, mở đường cho mọi nguồn lực

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, Kết luận số 18-KL/TW nhận diện rõ nút thắt lớn nhất chính là thể chế. Trung ương yêu cầu phải có một cuộc cách mạng về tư duy lập pháp và hành pháp. Phương châm là: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt bỏ triệt để các rào cản hành chính đang kìm hãm doanh nghiệp.

Đề án chiến lược tích hợp trong Kết luận này cũng nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Khi thể chế được khai thông, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được củng cố, nguồn lực trong dân và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế.

Kết luận số 18-KL/TW khẳng định, mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững không phải là nhiệm vụ riêng của Chính phủ, mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đây là sự kế thừa và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết: Trong giai đoạn này, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua việc định hướng chiến lược và giám sát thực thi. Quân đội và Công an không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định mà còn là những lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế quốc phòng, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân được xác định là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” đòi hỏi một tinh thần tiến công mạnh mẽ, xóa bỏ tư duy “trông chờ, ỷ lại”. Kết luận 18-KL/TW như một luồng gió mới, thổi bùng khát vọng cống hiến, khuyến khích những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tất nhiên, con đường đi đến tăng trưởng “hai con số” không trải đầy hoa hồng. Những bất ổn địa chính trị toàn cầu, biến đổi khí hậu khắc nghiệt và áp lực từ cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc là những thách thức hiện hữu. Tuy nhiên, với truyền thống vượt khó của dân tộc, với sự dẫn dắt của một Đảng kiên cường và có tầm nhìn xa trông rộng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng.

Kết luận số 18-KL/TW đã phác thảo ra một lộ trình rõ ràng, một chiến lược tích hợp bài bản và một quyết tâm chính trị ở mức cao nhất. Đây chính là nền tảng để Việt Nam không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, mà còn nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Nhìn lại lịch sử, mỗi khi Đảng ta ban hành những quyết sách đúng đắn vào những thời điểm bước ngoặt, sức mạnh dân tộc lại được nhân lên gấp bội. Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 chính là một quyết sách như thế.

Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được ghi nhớ như một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển đất nước, mở ra một chương cho sự bứt phá, của khát vọng tăng trưởng hai con số và của nền kinh tế đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phải nhìn nhận rõ yêu cầu tăng trưởng hai con số sau Đại hội XIV là nhiệm vụ rất cao, rất khó, chưa có tiền lệ đối với nước ta; khẳng định thể chế là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển. Vì vậy, công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ “không quản được thì cấm” sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực phát triển.